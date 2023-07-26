https://sputniknews.com.tr/20230726/kpss-tercih-sonuclari-aciklandi-1074016289.html
KPSS tercih sonuçları açıklandı
KPSS tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2023/1 tercih sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte erişime açıldı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T15:49+0300
2023-07-26T15:49+0300
2023-07-26T15:51+0300
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kpss
ösym
tercih
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KPSS 2023/1 tercih sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte erişime açıldı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemleri 13 Temmuz'da tamamlanmıştı. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230723/kpss-soru-ve-cevaplari-yayimlandi-1073881716.html
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kpss, ösym, tercih
KPSS tercih sonuçları açıklandı
15:49 26.07.2023 (güncellendi: 15:51 26.07.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
KPSS 2023/1 tercih sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte erişime açıldı.
KPSS 2023/1 tercih sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte erişime açıldı.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemleri 13 Temmuz'da tamamlanmıştı.
Adaylar sonuc.osym.gov.tr
adresi üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek.