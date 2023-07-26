https://sputniknews.com.tr/20230726/kpss-tercih-sonuclari-aciklandi-1074016289.html

KPSS tercih sonuçları açıklandı

KPSS tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2023/1 tercih sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte erişime açıldı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T15:49+0300

2023-07-26T15:49+0300

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türkiye

kpss

ösym

tercih

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KPSS 2023/1 tercih sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte erişime açıldı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemleri 13 Temmuz'da tamamlanmıştı. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230723/kpss-soru-ve-cevaplari-yayimlandi-1073881716.html

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