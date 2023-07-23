https://sputniknews.com.tr/20230723/kpss-soru-ve-cevaplari-yayimlandi-1073881716.html
KPSS soru ve cevapları yayımlandı
KPSS soru ve cevapları yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca bugün gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Genel... 23.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-23T19:06+0300
2023-07-23T19:06+0300
2023-07-23T19:06+0300
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kpss
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sınav soruları
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ösym
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ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugün saat 18.15'ten itibaren ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr-' adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 2 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecek.
https://sputniknews.com.tr/20230723/kpss-bugun-yapilacak-1073860060.html
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kpss, oturum, sınav, sınav soruları, cevap, ösym
KPSS soru ve cevapları yayımlandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca bugün gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugün saat 18.15'ten itibaren ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr-' adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 2 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecek.