https://sputniknews.com.tr/20230723/kpss-soru-ve-cevaplari-yayimlandi-1073881716.html

KPSS soru ve cevapları yayımlandı

KPSS soru ve cevapları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca bugün gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Genel... 23.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-23T19:06+0300

2023-07-23T19:06+0300

2023-07-23T19:06+0300

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ösym

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ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugün saat 18.15'ten itibaren ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr-' adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 2 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecek.

https://sputniknews.com.tr/20230723/kpss-bugun-yapilacak-1073860060.html

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kpss, oturum, sınav, sınav soruları, cevap, ösym