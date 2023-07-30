https://sputniknews.com.tr/20230730/kpss-alan-bilgisi-oturumlari-soru-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-1074170980.html
KPSS Alan Bilgisi Oturumları soru ve cevap anahtarları yayımlandı
KPSS Alan Bilgisi Oturumları soru ve cevap anahtarları yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2023-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u... 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T14:56+0300
2023-07-30T14:56+0300
2023-07-30T14:56+0300
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anahtar
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, dün ve bugün uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarına ait (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve istatistik) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle ulaşabilecek. Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 9 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.
https://sputniknews.com.tr/20230730/kpss-alan-bilgisi-oturumunda-son-gun-1074166530.html
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KPSS Alan Bilgisi Oturumları soru ve cevap anahtarları yayımlandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2023-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, dün ve bugün uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarına ait (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve istatistik) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.
Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle ulaşabilecek. Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 9 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.