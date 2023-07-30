https://sputniknews.com.tr/20230730/karsta-yolcu-otobusu-viyadukten-dustu-olu-ve-yaralilar-var-ekipler-sevk-edildi-1074164883.html
Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü: Ölü ve yaralılar var, ekipler sevk edildi
Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü: Ölü ve yaralılar var, ekipler sevk edildi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü, Karakurt Viyadüğü'nden düştü. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor. 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T09:26+0300
2023-07-30T09:26+0300
2023-07-30T09:32+0300
türkiye
kars
yolcu otobüsü
kaza
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Erzurum'dan Kars istikametine giden yolcu otobüsü, Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ekipler, yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen otobüsteki yaralıları çıkarmak için çalışma yürütüyor.Olay yerinde ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230719/elazigda-yolcu-otobusu-ile-tir-carpisti-1-olu-32-yarali-1073686247.html
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kars, yolcu otobüsü, kaza
kars, yolcu otobüsü, kaza
Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü: Ölü ve yaralılar var, ekipler sevk edildi
09:26 30.07.2023 (güncellendi: 09:32 30.07.2023) Abone ol
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü, Karakurt Viyadüğü'nden düştü. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor.
Erzurum'dan Kars istikametine giden yolcu otobüsü, Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen otobüsteki yaralıları çıkarmak için çalışma yürütüyor.
Olay yerinde ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.