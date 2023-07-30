https://sputniknews.com.tr/20230730/karsta-yolcu-otobusu-viyadukten-dustu-olu-ve-yaralilar-var-ekipler-sevk-edildi-1074164883.html

Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü: Ölü ve yaralılar var, ekipler sevk edildi

Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten düştü: Ölü ve yaralılar var, ekipler sevk edildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü, Karakurt Viyadüğü'nden düştü. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor. 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T09:26+0300

2023-07-30T09:26+0300

2023-07-30T09:32+0300

türkiye

kars

yolcu otobüsü

kaza

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Erzurum'dan Kars istikametine giden yolcu otobüsü, Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ekipler, yaklaşık 50 metre yükseklikten düşen otobüsteki yaralıları çıkarmak için çalışma yürütüyor.Olay yerinde ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230719/elazigda-yolcu-otobusu-ile-tir-carpisti-1-olu-32-yarali-1073686247.html

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