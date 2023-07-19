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Elazığ'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 32 yaralı
Elazığ'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 32 yaralı
Elazığ’da yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T06:13+0300
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İstanbul’dan Bingöl’e yolcu götüren B.D. idaresindeki otobüs, aynı istikamete seyir halinde olan N.T. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İnceleme başlatıldıOlay yerinde hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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elazığ, kaza, yolcu otobüsü
elazığ, kaza, yolcu otobüsü

Elazığ'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 32 yaralı

06:13 19.07.2023
© İHAElazığ
Elazığ - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© İHA
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Elazığ’da yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı.
İstanbul’dan Bingöl’e yolcu götüren B.D. idaresindeki otobüs, aynı istikamete seyir halinde olan N.T. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.
Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme başlatıldı

Olay yerinde hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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