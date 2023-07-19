https://sputniknews.com.tr/20230719/elazigda-yolcu-otobusu-ile-tir-carpisti-1-olu-32-yarali-1073686247.html
Elazığ'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 32 yaralı
Elazığ'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 32 yaralı
Elazığ’da yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T06:13+0300
2023-07-19T06:13+0300
2023-07-19T06:13+0300
türkiye
elazığ
kaza
yolcu otobüsü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/13/1073686334_0:53:999:615_1920x0_80_0_0_97d509952e16546e9bed7f21a49be85a.jpg
İstanbul’dan Bingöl’e yolcu götüren B.D. idaresindeki otobüs, aynı istikamete seyir halinde olan N.T. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İnceleme başlatıldıOlay yerinde hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230718/kadikoyde-polisten-kacan-surucunun-carptigi-bisikletli-oldu-1073649363.html
türkiye
elazığ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/13/1073686334_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_6834daf0b79100f118c6fba48d0098b8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
elazığ, kaza, yolcu otobüsü
elazığ, kaza, yolcu otobüsü
Elazığ'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 32 yaralı
Abone ol
Elazığ’da yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı.
İstanbul’dan Bingöl’e yolcu götüren B.D. idaresindeki otobüs, aynı istikamete seyir halinde olan N.T. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.
Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
İnceleme başlatıldı
Olay yerinde hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.