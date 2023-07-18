https://sputniknews.com.tr/20230718/kadikoyde-polisten-kacan-surucunun-carptigi-bisikletli-oldu-1073649363.html

Kadıköy'de polisten kaçan sürücünün çarptığı bisikletli öldü

Kadıköy'de polisten kaçan sürücünün çarptığı bisikletli öldü

İstanbul Kadıköy'de polisten kaçtığı ileri sürülen bir sürücü dehşet saçtı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda sahil yolunda polis kontrolünden kaçan... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T11:34+0300

2023-07-18T11:34+0300

2023-07-18T11:34+0300

yaşam

kadıköy

bisiklet

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Kadıköy Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarptı.Kazada bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti.Kaza saat 05.30 sıralarında Bostancı sahil yolu Çetin Emeç bulvarı Maltepe istikametinden meydana geldi.İddiaya göre polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı.Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.

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kadıköy, bisiklet