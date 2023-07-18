https://sputniknews.com.tr/20230718/kadikoyde-polisten-kacan-surucunun-carptigi-bisikletli-oldu-1073649363.html
Kadıköy'de polisten kaçan sürücünün çarptığı bisikletli öldü
Kadıköy'de polisten kaçan sürücünün çarptığı bisikletli öldü
İstanbul Kadıköy'de polisten kaçtığı ileri sürülen bir sürücü dehşet saçtı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda sahil yolunda polis kontrolünden kaçan... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T11:34+0300
2023-07-18T11:34+0300
2023-07-18T11:34+0300
yaşam
kadıköy
bisiklet
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Kadıköy Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarptı.Kazada bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti.Kaza saat 05.30 sıralarında Bostancı sahil yolu Çetin Emeç bulvarı Maltepe istikametinden meydana geldi.İddiaya göre polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı.Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.
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kadıköy, bisiklet
Kadıköy'de polisten kaçan sürücünün çarptığı bisikletli öldü
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İstanbul Kadıköy'de polisten kaçtığı ileri sürülen bir sürücü dehşet saçtı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda sahil yolunda polis kontrolünden kaçan şüpheli, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün'e çarptı. Hastaneye kaldırılan Güzelgün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kadıköy Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarptı.
Kazada bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti.
Kaza saat 05.30 sıralarında Bostancı sahil yolu Çetin Emeç bulvarı Maltepe istikametinden meydana geldi.
İddiaya göre polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.