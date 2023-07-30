Kars'ta şarampole devrilen yolcu otobüsüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Tahıl koridorunda aslan payını yüzde 48 ile Avrupa, yüzde 2’sini de açlık içindeki Afrika aldı

BRICS ülkeleri Ukrayna krizi için devrede

Tahıl koridorunda aslan payını yüzde 48 ile Avrupa, yüzde 2’sini de açlık içindeki Afrika aldı

İran Nükleer Enerji Kurumu Başkanı: Türkiye ile işbirliğine hazırız

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AB’nin yanıtı böyle yorumlandı: Bu, Türkiye’den çok Erdoğan’a net cevaptır