https://sputniknews.com.tr/20230730/karsta-sarampole-devrilen-yolcu-otobusuyle-ilgili-yeni-goruntuler-ortaya-cikti-1074172265.html
Kars'ta şarampole devrilen yolcu otobüsüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Kars'ta şarampole devrilen yolcu otobüsüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Kars'ta 7 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişi yaralandığı kazada, yolcu otobüsünün Bursa Otobüs Terminalinden hareket anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T16:03+0300
2023-07-30T16:03+0300
2023-07-30T16:03+0300
türkiye
kars
yolcu otobüsü
kaza
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Terminalin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Bursa-Kars seferini yapan yolcu otobüsünün, 66 numaralı perondan hareket etmeden önce yolcuların yakınlarıyla vedalaşması yer alıyor.Yolcu yakınlarının el salladığı kayıtlarda, otobüsün dün saat 11.22 itibarıyla Bursa Otobüs Terminali'nden ayrıldığı görülüyor.7 kişi hayatını kaybetti, 22 yaralıBursa-Kars seferini yapan yolcu otobüsü, sabah saatlerinde Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrilmişti.Yaklaşık 50 metre düştükten sonra ters dönen otobüsteki 7 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230730/karsta-yolcu-otobusu-viyadukten-dustu-olu-ve-yaralilar-var-ekipler-sevk-edildi-1074164883.html
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kars son dakika, kars sarıkamış yolcu otobüsü kazası
kars son dakika, kars sarıkamış yolcu otobüsü kazası
Kars'ta şarampole devrilen yolcu otobüsüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
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Kars'ta 7 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişi yaralandığı kazada, yolcu otobüsünün Bursa Otobüs Terminalinden hareket anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Terminalin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Bursa-Kars seferini yapan yolcu otobüsünün, 66 numaralı perondan hareket etmeden önce yolcuların yakınlarıyla vedalaşması yer alıyor.
Yolcu yakınlarının el salladığı kayıtlarda, otobüsün dün saat 11.22 itibarıyla Bursa Otobüs Terminali'nden ayrıldığı görülüyor.
7 kişi hayatını kaybetti, 22 yaralı
Bursa-Kars seferini yapan yolcu otobüsü, sabah saatlerinde Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrilmişti.
Yaklaşık 50 metre düştükten sonra ters dönen otobüsteki 7 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı.