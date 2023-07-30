https://sputniknews.com.tr/20230730/jandarma-genel-komutanligindan-akbelen-aciklamasi-chpli-tanal-hakkinda-suc-duyurusu-1074170532.html
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 'Akbelen' açıklaması: CHP'li Tanal hakkında suç duyurusu
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 'Akbelen' açıklaması: CHP'li Tanal hakkında suç duyurusu
Jandarma Genel Komutanlığı, Muğla’daki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinde, maden sahasının genişletilmek istenmesine yönelik eylemlere ilişkin açıklama... 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T14:34+0300
2023-07-30T14:34+0300
2023-07-30T14:34+0300
türkiye
akbelen ormanı
jandarma
mahmut tanal
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Muğla’daki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinde, maden sahasının genişletilmek istenmesine yönelik eylemlere ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı’ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan 2 jandarma personeli açığa alınmıştır" denildi.Açıklamada, şöyle denildi:"Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen saha çalışmalarını ve hukuka uygun olarak alınan önleyici tedbirleri engellemek ve provoke etmek isteyen, kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen 40 provokatör ve eylemci şahıs Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmış olup şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir.Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan 2 jandarma personeli açığa alınmıştır. Kahraman Türk Jandarmasına karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı Milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir."
https://sputniknews.com.tr/20230730/icisleri-bakanligindan-jandarmaya-eskiya-diyen-chpli-tanala-tepki-1074162603.html
türkiye
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akbelen ormanı, jandarma, mahmut tanal
akbelen ormanı, jandarma, mahmut tanal
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 'Akbelen' açıklaması: CHP'li Tanal hakkında suç duyurusu
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Jandarma Genel Komutanlığı, Muğla’daki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinde, maden sahasının genişletilmek istenmesine yönelik eylemlere ilişkin açıklama yaptı.
Muğla’daki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinde, maden sahasının genişletilmek istenmesine yönelik eylemlere ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı’ndan açıklama geldi.
Açıklamada, "Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan 2 jandarma personeli açığa alınmıştır" denildi.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen saha çalışmalarını ve hukuka uygun olarak alınan önleyici tedbirleri engellemek ve provoke etmek isteyen, kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen 40 provokatör ve eylemci şahıs Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmış olup şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir.
Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan 2 jandarma personeli açığa alınmıştır. Kahraman Türk Jandarmasına karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı Milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir."