https://sputniknews.com.tr/20230730/icisleri-bakanligindan-jandarmaya-eskiya-diyen-chpli-tanala-tepki-1074162603.html

İçişleri Bakanlığı'ndan, jandarmaya 'eşkıya' diyen CHP'li Tanal'a tepki

İçişleri Bakanlığı'ndan, jandarmaya 'eşkıya' diyen CHP'li Tanal'a tepki

İçişleri Bakanlığı, Akbelen’de jandarma personeline eşkıya diyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ı kınadı ve hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. 30.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

içişleri bakanlığı

jandarma

akbelen ormanı

eşkıya

eşkıya

eşkıya

şanlıurfa

milas

muğla

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Muğla’nın Milas İlçesinde Akbelen ormanında bulanan termik santralin maden sahasının genişletme çalışmalarının ardından bir grup bölgede eylem yapmaya başladı. Eyleme CHP’li vekil Mahmut Tanal da destek verdi. Bölgede jandarma ile tartışan Tanal’ın jandarma personeline “Eşkıya” demesinin üzerine İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Tanal’ı kınadı. Hukuki sürecin başlatıldığı açıklanan paylaşımda, “Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettikleri gibi bir ‘Kanun ordusudur’ ve 184 yıldır eşkıyalarla mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir. Görevini yapan Jandarmamıza ‘eşkıya’ diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

türkiye

akbelen ormanı

şanlıurfa

milas

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içişleri bakanlığı, jandarma, akbelen ormanı, eşkıya, eşkıya, eşkıya, şanlıurfa, milas, muğla