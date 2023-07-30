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09:21
1 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna, NATO ekipmanının beşte birini kaybetti
09:40
1 dk
ÖZEL HABER
Güney Afrika’dan Rusya çıkışı: İşbirliğime engel olamadılar
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ortadoğu uzmanı Oruç: ABD “çıkar”, Türkiye ve Çin “değer” diyor
10:15
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ÖZEL HABER
Altay tankından füzelere neler var?;Türk silahları görücüye çıktı
10:40
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ABD medyası, Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’in tablolarını satın alan kadına devlet görevi verildiğini ortaya çıkardı. Business Insider haber portalında geçen ifadelerde, eseler arasında 4 metrelik büyük tablolara ek olarak NFT’lerin de bulunduğu kaydedildi. B
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ÖZEL HABER
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F1 Belçika Grand Prix'sini Verstappen kazandı
F1 Belçika Grand Prix'sini Verstappen kazandı
Şampiyona lideri Verstappen art arda 8. yarış birinciliğine ulaşırken, Red Bull aynı sezonda üst üste 12 yarış kazanan ilk Formula 1 takımı oldu. 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T23:06+0300
2023-07-30T23:06+0300
spor
formula 1 (f1)
formula 1 dünya şampiyonası
belçika
red bull
max verstappen
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Belçika Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.Sezonun 13. mücadelesi, Stavelot kasabasındaki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde, 44 tur üzerinden yapıldı.Yarışa 6. cepten başlayan son 2 yılın şampiyonu Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'in 22.3 saniye önünde peş peşe 8'inci, bu sezon 10'uncu, kariyerinin 45. yarış birinciliğine ulaştı.Liderden 32.2 saniye sonra damalı bayrağı gören Ferrari sürücüsü Charles Leclerc ise 3. oldu.Red Bull, aynı sezonda üst üste 12 yarış kazanan ilk Formula 1 takımı olarak kayıtlara geçti. Red Bull takımının galibiyet serisi de 13 yarışa yükseldi.Puanını 314'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile en yakın takipçisi Perez arasındaki fark 125 puana yükseldi. Red Bull sürücülerini, 149 puanla Fernando Alonso (Aston Martin takımı) izledi.Şampiyonaya bir ay ara verilecek. Sezonun 14. yarışı Hollanda Grand Prix'si 27 Ağustos'ta düzenlenecek.Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.Belçika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:Pilotlar1. Max Verstappen (Hollanda): 314 puan2. Sergio Perez (Meksika): 1893. Fernando Alonso (İspanya): 1494. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 1485. Charles Leclerc (Monako): 99Takımlar1. Red Bull: 5032. Mercedes: 2473. Aston Martin: 1964. Ferrari: 1915. McLaren: 103
https://sputniknews.com.tr/20230729/f1-belcika-grand-prixsinin-sprint-yarisinda-verstappen-birinci-oldu-1074161843.html
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formula 1 (f1), formula 1 dünya şampiyonası, belçika, red bull, max verstappen
formula 1 (f1), formula 1 dünya şampiyonası, belçika, red bull, max verstappen

F1 Belçika Grand Prix'sini Verstappen kazandı

23:06 30.07.2023
© AFP 2023 / JOHN THYSŞampiyona lideri Verstappen art arda 8. yarış birinciliğine ulaşırken, Red Bull aynı sezonda üst üste 12 yarış kazanan ilk Formula 1 takımı oldu.
Şampiyona lideri Verstappen art arda 8. yarış birinciliğine ulaşırken, Red Bull aynı sezonda üst üste 12 yarış kazanan ilk Formula 1 takımı oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2023
© AFP 2023 / JOHN THYS
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Şampiyona lideri Verstappen art arda 8. yarış birinciliğine ulaşırken, Red Bull aynı sezonda üst üste 12 yarış kazanan ilk Formula 1 takımı oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Belçika Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Sezonun 13. mücadelesi, Stavelot kasabasındaki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde, 44 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa 6. cepten başlayan son 2 yılın şampiyonu Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'in 22.3 saniye önünde peş peşe 8'inci, bu sezon 10'uncu, kariyerinin 45. yarış birinciliğine ulaştı.
Liderden 32.2 saniye sonra damalı bayrağı gören Ferrari sürücüsü Charles Leclerc ise 3. oldu.
Red Bull, aynı sezonda üst üste 12 yarış kazanan ilk Formula 1 takımı olarak kayıtlara geçti. Red Bull takımının galibiyet serisi de 13 yarışa yükseldi.
Puanını 314'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile en yakın takipçisi Perez arasındaki fark 125 puana yükseldi. Red Bull sürücülerini, 149 puanla Fernando Alonso (Aston Martin takımı) izledi.
Şampiyonaya bir ay ara verilecek. Sezonun 14. yarışı Hollanda Grand Prix'si 27 Ağustos'ta düzenlenecek.
Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.
Belçika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 314 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 189
3. Fernando Alonso (İspanya): 149
4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 148
5. Charles Leclerc (Monako): 99

Takımlar

1. Red Bull: 503
2. Mercedes: 247
3. Aston Martin: 196
4. Ferrari: 191
5. McLaren: 103
Max Verstappen - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2023
SPOR
F1 Belçika Grand Prix'sinin sprint yarışında Verstappen birinci oldu
Dün, 23:47
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