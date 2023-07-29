https://sputniknews.com.tr/20230729/f1-belcika-grand-prixsinin-sprint-yarisinda-verstappen-birinci-oldu-1074161843.html
F1 Belçika Grand Prix'sinin sprint yarışında Verstappen birinci oldu
F1 Belçika Grand Prix'sinin sprint yarışında Verstappen birinci oldu
Formula 1 Dünya Şampiyonası Belçika Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T23:47+0300
2023-07-29T23:47+0300
2023-07-29T23:47+0300
spor
formula 1
max verstappen
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Sezonun 13. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Stavelot kenti yakınlarındaki Francorchamps köyünde bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde, 11 tur üzerinden yapıldı.İlk cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören Verstappen, 8 puanı hanesine yazdırdı.Bitiş çizgisini liderden 6.677 saniye sonra geçen Oscar Piastri (McLaren) 2'nci, 10.733 saniye geriden gelen Pierre Gasly (Alpine) ise 3. sırayı aldı.Yarın TSİ 16.00'da başlayacak Belçika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:Pilotlar1. Max Verstappen (Hollanda): 289 puan2. Sergio Perez (Meksika): 1713. Fernando Alonso (İspanya): 1394. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 1355. Carlos Sainz (İspanya): 92Takımlar1. Red Bull: 4602. Mercedes: 2233. Aston Martin: 1844. Ferrari: 1765. Alpine: 53
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formula 1, max verstappen
formula 1, max verstappen
F1 Belçika Grand Prix'sinin sprint yarışında Verstappen birinci oldu
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Formula 1 Dünya Şampiyonası Belçika Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Sezonun 13. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Stavelot kenti yakınlarındaki Francorchamps köyünde bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde, 11 tur üzerinden yapıldı.
İlk cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören Verstappen, 8 puanı hanesine yazdırdı.
Bitiş çizgisini liderden 6.677 saniye sonra geçen Oscar Piastri (McLaren) 2'nci, 10.733 saniye geriden gelen Pierre Gasly (Alpine) ise 3. sırayı aldı.
Yarın TSİ 16.00'da başlayacak Belçika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 289 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 171
3. Fernando Alonso (İspanya): 139
4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 135
5. Carlos Sainz (İspanya): 92
Takımlar