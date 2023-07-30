https://sputniknews.com.tr/20230730/edremitte-hortum-olustu-1074177213.html

Edremit’te hortum oluştu

Edremit’te hortum oluştu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde oluşan kısa süreli hortum vatandaşları endişelendirdi. Hortum amatör kameralara yansıdı. 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T19:33+0300

2023-07-30T19:33+0300

2023-07-30T19:33+0300

türkiye

hortum

balıkesir

edremit

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Edinilen bilgiye göre, Güre Mahallesi eski orman deposu mevkisi tır ve karavan park alanında bir anda oluşan hortum önüne ne kattıysa uçurdu. Bölgede konaklayan karavancılar, hortum nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Cep telefonu kamerası tarafından görüntülenen hortum esnasında yerdeki topraklar dönerek gökyüzüne yükseldikten sonra denize ulaşmadan dağıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230721/bitliste-olusan-dev-hortum-korkuttu-1073815130.html

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balıkesir

edremit

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