https://sputniknews.com.tr/20230730/edremitte-hortum-olustu-1074177213.html
Edremit’te hortum oluştu
Edremit’te hortum oluştu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde oluşan kısa süreli hortum vatandaşları endişelendirdi. Hortum amatör kameralara yansıdı. 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T19:33+0300
2023-07-30T19:33+0300
2023-07-30T19:33+0300
türkiye
hortum
balıkesir
edremit
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Edinilen bilgiye göre, Güre Mahallesi eski orman deposu mevkisi tır ve karavan park alanında bir anda oluşan hortum önüne ne kattıysa uçurdu. Bölgede konaklayan karavancılar, hortum nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Cep telefonu kamerası tarafından görüntülenen hortum esnasında yerdeki topraklar dönerek gökyüzüne yükseldikten sonra denize ulaşmadan dağıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230721/bitliste-olusan-dev-hortum-korkuttu-1073815130.html
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hortum, balıkesir, edremit
hortum, balıkesir, edremit
Edremit’te hortum oluştu
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde oluşan kısa süreli hortum vatandaşları endişelendirdi. Hortum amatör kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Güre Mahallesi eski orman deposu mevkisi tır ve karavan park alanında bir anda oluşan hortum önüne ne kattıysa uçurdu.
Bölgede konaklayan karavancılar, hortum nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.
Cep telefonu kamerası tarafından görüntülenen hortum esnasında yerdeki topraklar dönerek gökyüzüne yükseldikten sonra denize ulaşmadan dağıldı.