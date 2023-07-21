https://sputniknews.com.tr/20230721/bitliste-olusan-dev-hortum-korkuttu-1073815130.html
Bitlis'te oluşan dev hortum korkuttu
Bitlis'te oluşan dev hortum korkuttu
Bitlis'in Tatvan ilçesinde aniden oluşan dev hortum paniğe neden oldu. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T15:07+0300
2023-07-21T15:07+0300
2023-07-21T15:07+0300
türkiye
bitlis
hortum
tatvan
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Tatvan ilçesinin Rahva mevkiinde aniden oluşan dev hortum, adeta tozu dumanı birbirine kattı.Boş alanda başlayıp hızlıca çevrede bulunan inşaat sahasına yönelen hortum, işçiler arasında paniğe neden oldu. Yerden gökyüzüne doğru yükselen dev hortuma karşı dikkatli olmaları konusunda birbirini uyaran işçilerin panik sesleri ise cep telefonu ile çekilen görüntülere yansıdı.Dakikalarca devam eden hortum daha sonra kırsala doğru yöneldikten sonra etkisini yitirdiği görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230620/antalyada-kum-firtinasina-neden-olan-kucuk-capli-hortum-tatilcilere-zor-anlar-yasatti-1072676858.html
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bitlis, hortum, tatvan
Bitlis'te oluşan dev hortum korkuttu
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde aniden oluşan dev hortum paniğe neden oldu.
Tatvan ilçesinin Rahva mevkiinde aniden oluşan dev hortum, adeta tozu dumanı birbirine kattı.
Boş alanda başlayıp hızlıca çevrede bulunan inşaat sahasına yönelen hortum, işçiler arasında paniğe neden oldu.
Yerden gökyüzüne doğru yükselen dev hortuma karşı dikkatli olmaları konusunda birbirini uyaran işçilerin panik sesleri ise cep telefonu ile çekilen görüntülere yansıdı.
Dakikalarca devam eden hortum daha sonra kırsala doğru yöneldikten sonra etkisini yitirdiği görüldü.