https://sputniknews.com.tr/20230721/bitliste-olusan-dev-hortum-korkuttu-1073815130.html

Bitlis'te oluşan dev hortum korkuttu

Bitlis'te oluşan dev hortum korkuttu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde aniden oluşan dev hortum paniğe neden oldu. 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T15:07+0300

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türkiye

bitlis

hortum

tatvan

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Tatvan ilçesinin Rahva mevkiinde aniden oluşan dev hortum, adeta tozu dumanı birbirine kattı.Boş alanda başlayıp hızlıca çevrede bulunan inşaat sahasına yönelen hortum, işçiler arasında paniğe neden oldu. Yerden gökyüzüne doğru yükselen dev hortuma karşı dikkatli olmaları konusunda birbirini uyaran işçilerin panik sesleri ise cep telefonu ile çekilen görüntülere yansıdı.Dakikalarca devam eden hortum daha sonra kırsala doğru yöneldikten sonra etkisini yitirdiği görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230620/antalyada-kum-firtinasina-neden-olan-kucuk-capli-hortum-tatilcilere-zor-anlar-yasatti-1072676858.html

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