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https://sputniknews.com.tr/20230620/antalyada-kum-firtinasina-neden-olan-kucuk-capli-hortum-tatilcilere-zor-anlar-yasatti-1072676858.html
Antalya'da kum fırtınasına neden olan küçük çaplı hortum, tatilcilere zor anlar yaşattı
Antalya'da kum fırtınasına neden olan küçük çaplı hortum, tatilcilere zor anlar yaşattı
Antalya’nın Serik ilçesinde şiddetli rüzgarın oluşturduğu küçük çaplı hortum, tatilcilere zor anlar yaşattı. Sahilde kum fırtınasına neden olan hortum... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
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Serik ilçesine bağlı Boğazkent sahilinde şiddetli rüzgar küçük çaplı hortum oluşturdu.Boğazkent sahilinde denize giren tatilciler, ansızın gelişen hortum büyük bir şaşkınlık yaşadı.Otelin sahilinde etkisini gösteren hortum adeta kum fırtınası oluşturarak eşyalarını kurtarmaya çalışan tatilcilere zor anlar yaşattı.Kıyı şeridinde güçlü esen rüzgar nedeniyle şezlonglar ve şemsiyeler savruldu, bazı tatilciler ise panik içinde kaçmaya çalıştı.
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antalya, hortum, plaj
antalya, hortum, plaj

Antalya'da kum fırtınasına neden olan küçük çaplı hortum, tatilcilere zor anlar yaşattı

23:12 20.06.2023
© İHA / MEHMET DEMİRCİ-AW918811Antalya'da kum fırtınasına neden olan küçük çaplı hortum, tatilcilere zor anlar yaşattı
Antalya'da kum fırtınasına neden olan küçük çaplı hortum, tatilcilere zor anlar yaşattı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© İHA / MEHMET DEMİRCİ-AW918811
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Antalya’nın Serik ilçesinde şiddetli rüzgarın oluşturduğu küçük çaplı hortum, tatilcilere zor anlar yaşattı. Sahilde kum fırtınasına neden olan hortum, şezlongları ve şemsiyeleri savurdu.Play VideoShare video
Serik ilçesine bağlı Boğazkent sahilinde şiddetli rüzgar küçük çaplı hortum oluşturdu.
Boğazkent sahilinde denize giren tatilciler, ansızın gelişen hortum büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Otelin sahilinde etkisini gösteren hortum adeta kum fırtınası oluşturarak eşyalarını kurtarmaya çalışan tatilcilere zor anlar yaşattı.
Kıyı şeridinde güçlü esen rüzgar nedeniyle şezlonglar ve şemsiyeler savruldu, bazı tatilciler ise panik içinde kaçmaya çalıştı.
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