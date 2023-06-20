https://sputniknews.com.tr/20230620/antalyada-kum-firtinasina-neden-olan-kucuk-capli-hortum-tatilcilere-zor-anlar-yasatti-1072676858.html

Antalya'da kum fırtınasına neden olan küçük çaplı hortum, tatilcilere zor anlar yaşattı

Antalya'da kum fırtınasına neden olan küçük çaplı hortum, tatilcilere zor anlar yaşattı

Antalya’nın Serik ilçesinde şiddetli rüzgarın oluşturduğu küçük çaplı hortum, tatilcilere zor anlar yaşattı. Sahilde kum fırtınasına neden olan hortum... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T23:12+0300

2023-06-20T23:12+0300

2023-06-20T23:12+0300

antalya

hortum

plaj

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/14/1072677423_0:267:567:585_1920x0_80_0_0_99762816c8723ac445e1cd72040df580.jpg

Serik ilçesine bağlı Boğazkent sahilinde şiddetli rüzgar küçük çaplı hortum oluşturdu.Boğazkent sahilinde denize giren tatilciler, ansızın gelişen hortum büyük bir şaşkınlık yaşadı.Otelin sahilinde etkisini gösteren hortum adeta kum fırtınası oluşturarak eşyalarını kurtarmaya çalışan tatilcilere zor anlar yaşattı.Kıyı şeridinde güçlü esen rüzgar nedeniyle şezlonglar ve şemsiyeler savruldu, bazı tatilciler ise panik içinde kaçmaya çalıştı.

antalya

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, hortum, plaj