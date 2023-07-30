https://sputniknews.com.tr/20230730/chpden-il-ve-ilce-orgutlerine-genelge-en-az-bir-bilisimciye-yer-verilsin-1074172388.html

CHP'den il ve ilçe örgütlerine genelge: En az bir bilişimciye yer verilsin

CHP'den il ve ilçe örgütlerine genelge: En az bir bilişimciye yer verilsin

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Devrim Barış Çelik ve Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu imzasıyla parti il ve ilçe... 30.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-30T16:08+0300

2023-07-30T16:08+0300

2023-07-30T16:08+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

bilişim

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CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından açıklanan kongre takvimi devam ederken, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Derim Barış Çelik ve Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu imzası ile partinin tüm il ve ilçe başkanlıklarına 25 Temmuz tarihinde gönderilen genelgede, bilişimden sorumlu il ve ilçe başkan yardımcısı olarak görev yapabilecek kişilere kongrelerdeki yönetim listelerinde yer verilmesinin önem arz ettiği bildirildi.İl ve ilçe yönetim kurullarında en az bir sorumlu olacakParti tüzüğünün 18. Maddesi uyarınca, kongrelerde oluşan ile ve ilçe yönetim kurullarında birer bilişim sorumlusunun belirlendiği hatırlatılan genelgede, bu yönetim kurulu üyesinin partinin internet sisteminin ve dijital işlerin sağlıklı yürümesi ve teknolojik imkânların kullanılması konusunda görevleri olduğu vurgulandı.CHP'den kongre listelerinde yer verilecek kişilerin seçimi ile ilgili genelgeGenelgede, “Partimizin internet sistemini ve mobil uygulamalarını kullanabilecek düzeyde bilişim okuryazarlığı olan, Word ve Excel programlarına hâkim ve il/ilçe yönetimlerinde ‘bilişimden sorumlu il/ilçe başkan yardımcısı’ olarak görev yapabilecek kişilere kongrelerdeki yönetim listelerinde yer verilmesi önem arz etmektedir” denildi.Çarşaf listede en az bir partiliye destek tavsiye edildiİlçe ve il kongrelerinde, blok liste ile seçime gidilmesi halinde bu hususun dikkate alınarak tarif edilen niteliklere haiz en az bir kişiye yönetim listelerinde yer verilmesi önerilen genelgede, çarşaf liste ile seçime gidilmesi halinde ise bu özelliklere sahip en az bir partilinin seçilmesinin sağlanması amacıyla desteklenmesi de tavsiye edildi.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), bilişim