https://sputniknews.com.tr/20230730/bartinda-denizi-kirleten-kuru-yuk-gemisine-38-milyon-lira-ceza-kesildi-1074177946.html
Bartın'da denizi kirleten kuru yük gemisine 3.8 milyon lira ceza kesildi
Bartın'da denizi kirleten kuru yük gemisine 3.8 milyon lira ceza kesildi
Bartın Limanı'nda atık suları denize boşaltan kuru yük gemisine 3 milyon 843 bin lira ceza uygulandı. 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T20:52+0300
2023-07-30T20:52+0300
2023-07-30T20:52+0300
türkiye
bartın
gemi
ceza
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Sabah saatlerinde yük alımı için limana yanaşan Sierra Leone bayraklı "Dansun" isimli kuru yük gemisi, bir süre sonra ambarında bulunan atık suları denize dökmeye başladı.Olayı tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, atık boşaltma anını kamera kayıtlarıyla tutanak altına aldı.Gemi kaptanının atıkları boşaltmasını engelleyen ekipler, daha sonra ellerindeki görüntüleri tutanakla birlikte Bartın Liman Başkanlığı'na teslim etti.Yapılan incelemenin ardından Bartın Liman Başkanlığınca gemiye 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi uyarınca 3 milyon 843 bin lira ceza uygulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230726/gana-idam-cezasini-kaldiran-29-afrika-ulkesi-oldu-1074009711.html
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bartın, gemi, ceza
Bartın'da denizi kirleten kuru yük gemisine 3.8 milyon lira ceza kesildi
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Bartın Limanı'nda atık suları denize boşaltan kuru yük gemisine 3 milyon 843 bin lira ceza uygulandı.
Sabah saatlerinde yük alımı için limana yanaşan Sierra Leone bayraklı "Dansun" isimli kuru yük gemisi, bir süre sonra ambarında bulunan atık suları denize dökmeye başladı.
Olayı tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, atık boşaltma anını kamera kayıtlarıyla tutanak altına aldı.
Gemi kaptanının atıkları boşaltmasını engelleyen ekipler, daha sonra ellerindeki görüntüleri tutanakla birlikte Bartın Liman Başkanlığı'na teslim etti.
Yapılan incelemenin ardından Bartın Liman Başkanlığınca gemiye 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi uyarınca 3 milyon 843 bin lira ceza uygulandı.