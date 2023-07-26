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https://sputniknews.com.tr/20230726/gana-idam-cezasini-kaldiran-29-afrika-ulkesi-oldu-1074009711.html
Gana idam cezasını kaldıran 29. Afrika ülkesi oldu
Gana idam cezasını kaldıran 29. Afrika ülkesi oldu
Gana parlamentosu, idam cezasının kaldırılmasını onayladı. Kararın yürürlüğe girebilmesi için Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo’nun parlamentonun kararını... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T14:05+0300
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dünya
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idam
idam cezası
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Gana parlamentosu dün gerçekleştirilen oturumda idam cezasının kaldırılmasını oyladı. İdam cezasının kaldırılması yönünde karar verilmesinin ardından Gana, idam cezasını kaldıran son Afrika ülkesi oldu. Kararla birlikte idam cezası yerine ömür boyu hapis cezası uygulanacak. Kararın yürürlüğe girebilmesi için Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo’nun parlamentonun kararını onaylaması gerekiyor. Ganalı parlamenter Francis-Xavier Sosu, atılan adımın Gana’daki insan hakları konusunda önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek, "Anayasa incelemesinden kamuoyu araştırmasına kadar tüm araştırmaları yaptık. Ganalıların büyük bir kısmı idam cezasının kaldırılmasını istiyor" dedi.Geçtiğimiz yıl 176 kişi hakkında idam kararı verilen ülkede 1993 yılından bu yana idam uygulanmıyor. Gana idam cezasını kaldıran 29. Afrika ülkesi, dünya genelinde de bu kararı alan 124. ülke oldu. Son 2 yılda Ekvator Ginesi, Sierra Leone, Orta Afrika Cumhuriyeti, Zambiya idam cezasını kaldıran ülkeler arasında yer aldı.
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Gana idam cezasını kaldıran 29. Afrika ülkesi oldu

14:05 26.07.2023 (güncellendi: 14:09 26.07.2023)
© AAABD'de federal hükümet idam cezası infazlarını yeniden getiriyor
ABD'de federal hükümet idam cezası infazlarını yeniden getiriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© AA
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Gana parlamentosu, idam cezasının kaldırılmasını onayladı. Kararın yürürlüğe girebilmesi için Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo’nun parlamentonun kararını onaylaması gerekiyor.
Gana parlamentosu dün gerçekleştirilen oturumda idam cezasının kaldırılmasını oyladı. İdam cezasının kaldırılması yönünde karar verilmesinin ardından Gana, idam cezasını kaldıran son Afrika ülkesi oldu. Kararla birlikte idam cezası yerine ömür boyu hapis cezası uygulanacak.
Kararın yürürlüğe girebilmesi için Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo’nun parlamentonun kararını onaylaması gerekiyor. Ganalı parlamenter Francis-Xavier Sosu, atılan adımın Gana’daki insan hakları konusunda önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek, "Anayasa incelemesinden kamuoyu araştırmasına kadar tüm araştırmaları yaptık. Ganalıların büyük bir kısmı idam cezasının kaldırılmasını istiyor" dedi.
Geçtiğimiz yıl 176 kişi hakkında idam kararı verilen ülkede 1993 yılından bu yana idam uygulanmıyor. Gana idam cezasını kaldıran 29. Afrika ülkesi, dünya genelinde de bu kararı alan 124. ülke oldu. Son 2 yılda Ekvator Ginesi, Sierra Leone, Orta Afrika Cumhuriyeti, Zambiya idam cezasını kaldıran ülkeler arasında yer aldı.
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