Tayland'da havai fişek deposunda patlama: 9 kişi öldü, 115 kişi yaralandı
© İHA / İHA-AW946087Tayland’ın Narathiwat eyaletinde havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Malezya sınırındaki Sungai Kolok kasabasında yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 115’den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.
© İHA / İHA-AW946087
Tayland'da bir havai fişek deposunda meydana gelen patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 115 kişi yaralandı.
Tayland'ın güneyindeki Narathiwas eyaletinde havai fişek deposunda patlama oldu.
Yetkililer, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
115 yaralıdan çoğunun durumu kritik
Narathiwas Valisi Sanan Pongaksorn, patlamada ilk belirlemelere göre 115 kişinin yaralandığını ve yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğunu söyledi.
© İHA / İHA-AW946087Tayland’ın Narathiwat eyaletinde havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Malezya sınırındaki Sungai Kolok kasabasında yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 115’den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.
1/5
© İHA / İHA-AW946087
Tayland’ın Narathiwat eyaletinde havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Malezya sınırındaki Sungai Kolok kasabasında yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 115’den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.
© İHA / İHA-AW946087Tayland’ın Narathiwat eyaletinde havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Malezya sınırındaki Sungai Kolok kasabasında yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 115’den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.
2/5
© İHA / İHA-AW946087
Tayland’ın Narathiwat eyaletinde havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Malezya sınırındaki Sungai Kolok kasabasında yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 115’den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.
© İHA / İHA-AW946087Tayland’ın Narathiwat eyaletinde havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Malezya sınırındaki Sungai Kolok kasabasında yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 115’den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.
3/5
© İHA / İHA-AW946087
Tayland’ın Narathiwat eyaletinde havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Malezya sınırındaki Sungai Kolok kasabasında yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 115’den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.
© İHA / İHA-AW946087Tayland’ın Narathiwat eyaletinde havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Malezya sınırındaki Sungai Kolok kasabasında yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 115’den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.
4/5
© İHA / İHA-AW946087
Tayland’ın Narathiwat eyaletinde havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Malezya sınırındaki Sungai Kolok kasabasında yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 115’den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.
© İHA / İHA-AW946087Tayland’ın Narathiwat eyaletinde havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Malezya sınırındaki Sungai Kolok kasabasında yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 115’den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.
5/5
© İHA / İHA-AW946087
Tayland’ın Narathiwat eyaletinde havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Malezya sınırındaki Sungai Kolok kasabasında yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 115’den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.
1/5
© İHA / İHA-AW946087
Tayland’ın Narathiwat eyaletinde havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Malezya sınırındaki Sungai Kolok kasabasında yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 115’den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.
2/5
© İHA / İHA-AW946087
Tayland’ın Narathiwat eyaletinde havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Malezya sınırındaki Sungai Kolok kasabasında yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 115’den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.
3/5
© İHA / İHA-AW946087
Tayland’ın Narathiwat eyaletinde havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Malezya sınırındaki Sungai Kolok kasabasında yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 115’den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.
4/5
© İHA / İHA-AW946087
Tayland’ın Narathiwat eyaletinde havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Malezya sınırındaki Sungai Kolok kasabasında yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 115’den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.
5/5
© İHA / İHA-AW946087
Tayland’ın Narathiwat eyaletinde havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Malezya sınırındaki Sungai Kolok kasabasında yerel saatle 15.00 sıralarında meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 115’den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Deponun çevresindeki 100 civarı konutun hasar gördüğünü belirten Sanan, buralarda yaşayan 500 ila 800 kişinin geçici olarak başka bir yere yerleştirileceğini belirtti.
Sanan, kazanın, depodaki inşaatta demir işlenirken kıvılcımların patlayıcılara sıçraması sonucu meydana gelmiş olabileceğini kaydetti.
29 Mayıs, 17:07