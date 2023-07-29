https://sputniknews.com.tr/20230729/dunya-gida-programi-finansman-yetersizliginden-dolayi-yemendeki-calismalarini-askiya-aliyor-1074149291.html
Dünya Gıda Programı, finansman yetersizliğinden dolayı Yemen'deki çalışmalarını askıya alıyor
Dünya Gıda Programı, finansman yetersizliğinden dolayı Yemen'deki çalışmalarını askıya alıyor
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), finansman yetersizliği nedeniyle Yemen'de "yetersiz beslenmeyi önleme programını" askıya alacağını duyurdu. 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T17:31+0300
2023-07-29T17:31+0300
2023-07-29T17:31+0300
bm
bm dünya gıda programı (wfp)
dünya
yemen
finans
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Dünya Gıda Programı'nın yayımladığı raporda, kararın Yemen'de yetersiz beslenen 2,4 milyon kişiyi etkileyeceği belirtildi.Raporda, ciddi finansman açığı nedeniyle bu ülkede yetersiz beslenmeyi önlemeye yönelik müdahalelerin gelecek ay itibarıyla durdurulacağı kaydedildi.Azalan mevcut kaynakların ise daha tehlikeli vakalarda kullanılacağı vurgulanan raporda, gelecek 6 aylık plan için gereken finansmanın bir milyar dolar olarak tahmin edildiği aktarıldı.Bu miktarın ise şu ana kadar ancak yüzde 28'inin toplandığı ifade edildi.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada Yemen'deki savunmasız insanları desteklemek için 4.3 milyar dolar yardım çağrısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230420/yemende-yasanan-izdihamda-78-kisi-oldu-150den-fazla-kisi-yaralandi-1069939595.html
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bm, bm dünya gıda programı (wfp), yemen, finans
bm, bm dünya gıda programı (wfp), yemen, finans
Dünya Gıda Programı, finansman yetersizliğinden dolayı Yemen'deki çalışmalarını askıya alıyor
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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), finansman yetersizliği nedeniyle Yemen'de "yetersiz beslenmeyi önleme programını" askıya alacağını duyurdu.
Dünya Gıda Programı'nın yayımladığı raporda, kararın Yemen'de yetersiz beslenen 2,4 milyon kişiyi etkileyeceği belirtildi.
Raporda, ciddi finansman açığı nedeniyle bu ülkede yetersiz beslenmeyi önlemeye yönelik müdahalelerin gelecek ay itibarıyla durdurulacağı kaydedildi.
Azalan mevcut kaynakların ise daha tehlikeli vakalarda kullanılacağı vurgulanan raporda, gelecek 6 aylık plan için gereken finansmanın bir milyar dolar olarak tahmin edildiği aktarıldı.
Bu miktarın ise şu ana kadar ancak yüzde 28'inin toplandığı ifade edildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada Yemen'deki savunmasız insanları desteklemek için 4.3 milyar dolar yardım çağrısında bulunmuştu.