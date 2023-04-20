https://sputniknews.com.tr/20230420/yemende-yasanan-izdihamda-78-kisi-oldu-150den-fazla-kisi-yaralandi-1069939595.html
Yemen'de yaşanan izdihamda 78 kişi öldü, 150'den fazla kişi yaralandı
Yemen'de yaşanan izdihamda 78 kişi öldü, 150'den fazla kişi yaralandı
Yemen'in başkenti Sana'da nakdi yardım dağıtımı sırasında yaşanan izdiham sırasında 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 150'den fazla kişinin de yaralandığı... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T05:39+0300
2023-04-20T05:39+0300
2023-04-20T05:39+0300
dünya
yemen
izdiham
can kaybı
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Sana'da bulunan Sevre Hastanesi Kurulu Başkanı Dr. Mutahhir Murşid, Al Mesirah televizyonuna yaptığı açıklamada, Sana'da bir iş adamının nakdi yardım dağıtımı sırasında izdiham çıktığını söyledi.Murşid, izdihamda 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 150'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.Öte yandan Sana'daki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulhalik el-Aceri, söz konusu yardım çalışmasının İçişleri Bakanlığı ile koordine yapılmaksızın gerçekleştirildiğini, bu nedenle iki iş adamının gözaltına alındığını söyledi.Aceri, Sana'daki güvenlik güçlerinin bölgeye hareketinin ardından inceleme başlatıldığını kaydetti.
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yemen, izdiham, can kaybı
yemen, izdiham, can kaybı
Yemen'de yaşanan izdihamda 78 kişi öldü, 150'den fazla kişi yaralandı
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Yemen'in başkenti Sana'da nakdi yardım dağıtımı sırasında yaşanan izdiham sırasında 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 150'den fazla kişinin de yaralandığı duyuruldu.
Sana'da bulunan Sevre Hastanesi Kurulu Başkanı Dr. Mutahhir Murşid, Al Mesirah televizyonuna yaptığı açıklamada, Sana'da bir iş adamının nakdi yardım dağıtımı sırasında izdiham çıktığını söyledi.
Murşid, izdihamda 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 150'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.
Öte yandan Sana'daki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulhalik el-Aceri, söz konusu yardım çalışmasının İçişleri Bakanlığı ile koordine yapılmaksızın gerçekleştirildiğini, bu nedenle iki iş adamının gözaltına alındığını söyledi.
Aceri, Sana'daki güvenlik güçlerinin bölgeye hareketinin ardından inceleme başlatıldığını kaydetti.