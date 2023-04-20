https://sputniknews.com.tr/20230420/yemende-yasanan-izdihamda-78-kisi-oldu-150den-fazla-kisi-yaralandi-1069939595.html

Yemen'de yaşanan izdihamda 78 kişi öldü, 150'den fazla kişi yaralandı

Yemen'de yaşanan izdihamda 78 kişi öldü, 150'den fazla kişi yaralandı

Yemen'in başkenti Sana'da nakdi yardım dağıtımı sırasında yaşanan izdiham sırasında 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 150'den fazla kişinin de yaralandığı... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T05:39+0300

2023-04-20T05:39+0300

2023-04-20T05:39+0300

dünya

yemen

izdiham

can kaybı

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Sana'da bulunan Sevre Hastanesi Kurulu Başkanı Dr. Mutahhir Murşid, Al Mesirah televizyonuna yaptığı açıklamada, Sana'da bir iş adamının nakdi yardım dağıtımı sırasında izdiham çıktığını söyledi.Murşid, izdihamda 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 150'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.Öte yandan Sana'daki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulhalik el-Aceri, söz konusu yardım çalışmasının İçişleri Bakanlığı ile koordine yapılmaksızın gerçekleştirildiğini, bu nedenle iki iş adamının gözaltına alındığını söyledi.Aceri, Sana'daki güvenlik güçlerinin bölgeye hareketinin ardından inceleme başlatıldığını kaydetti.

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yemen, izdiham, can kaybı