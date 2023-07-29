Antik Mısır’daki en büyük dini merkez: Luxor Tapınağı
Mısır'ın Luksor kenti, MÖ 12. yüzyıldan beri Mısır’ın başkenti odu. Kentteki Nil Nehri’nin doğu kıyısında bulunan Luksor Tapınağı kompleksi antik Mısır’daki en büyük ve en önemli dini merkez konumunda yer aldı.
Luksor Tapınağı, M.Ö. 1400 yılında inşa edildi. Mısır dilinde “ipet resyt” olarak anılan ve 'güney sığınağı' anlamına gelen tapınak, III. Amenhotep, II. Ramses, Tutankamon ve diğer firavunlar tarafından yüzlerce yıl boyunca üstüne eklemeler yapılarak korundu. Fotoğrafta, Luxor Tapınağı'nın karşısındaki Sfenks Yolu görünüyor.
© AA / Mohamed ElshahedMısır'ın Luksor kenti, MÖ 12. yüzyıldan beri Mısır’ın başkenti olmuştur. Kentteki Nil Nehri’nin doğu kıyısında bulunan Luksor Tapınağı kompleksi antik Mısır’daki en büyük ve en önemli dini merkez olmuştur.Tapınak, M.Ö. 1400 yılında inşa edilmiştir. Mısır dilinde “ipet resyt” olarak anılan ve 'güney sığınağı' anlamına gelen tapınak, III. Amenhotep, II. Ramses, Tutankamon ve diğer firavunlar tarafından yüzlerce yıl boyunca üstüne eklemeler yapılarak korunmuştur. ( Mohamed Elshahed - Anadolu Ajansı )
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© AA / Mohamed Elshahed
© AA / Mohamed ElshahedMısır'ın Luksor kenti, MÖ 12. yüzyıldan beri Mısır’ın başkenti olmuştur. Kentteki Nil Nehri’nin doğu kıyısında bulunan Luksor Tapınağı kompleksi antik Mısır’daki en büyük ve en önemli dini merkez olmuştur.Tapınak, M.Ö. 1400 yılında inşa edilmiştir. Mısır dilinde “ipet resyt” olarak anılan ve 'güney sığınağı' anlamına gelen tapınak, III. Amenhotep, II. Ramses, Tutankamon ve diğer firavunlar tarafından yüzlerce yıl boyunca üstüne eklemeler yapılarak korunmuştur. ( Mohamed Elshahed - Anadolu Ajansı )
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© AA / Mohamed Elshahed
© AA / Mohamed ElshahedMısır'ın Luksor kenti, MÖ 12. yüzyıldan beri Mısır’ın başkenti olmuştur. Kentteki Nil Nehri’nin doğu kıyısında bulunan Luksor Tapınağı kompleksi antik Mısır’daki en büyük ve en önemli dini merkez olmuştur.Tapınak, M.Ö. 1400 yılında inşa edilmiştir. Mısır dilinde “ipet resyt” olarak anılan ve 'güney sığınağı' anlamına gelen tapınak, III. Amenhotep, II. Ramses, Tutankamon ve diğer firavunlar tarafından yüzlerce yıl boyunca üstüne eklemeler yapılarak korunmuştur. ( Mohamed Elshahed - Anadolu Ajansı )
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© AA / Mohamed Elshahed
© AA / Mohamed ElshahedMısır'ın Luksor kenti, MÖ 12. yüzyıldan beri Mısır’ın başkenti olmuştur. Kentteki Nil Nehri’nin doğu kıyısında bulunan Luksor Tapınağı kompleksi antik Mısır’daki en büyük ve en önemli dini merkez olmuştur.Tapınak, M.Ö. 1400 yılında inşa edilmiştir. Mısır dilinde “ipet resyt” olarak anılan ve 'güney sığınağı' anlamına gelen tapınak, III. Amenhotep, II. Ramses, Tutankamon ve diğer firavunlar tarafından yüzlerce yıl boyunca üstüne eklemeler yapılarak korunmuştur. ( Mohamed Elshahed - Anadolu Ajansı )
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© AA / Mohamed Elshahed
© AA / Mohamed ElshahedMısır'ın Luksor kenti, MÖ 12. yüzyıldan beri Mısır’ın başkenti olmuştur. Kentteki Nil Nehri’nin doğu kıyısında bulunan Luksor Tapınağı kompleksi antik Mısır’daki en büyük ve en önemli dini merkez olmuştur.Tapınak, M.Ö. 1400 yılında inşa edilmiştir. Mısır dilinde “ipet resyt” olarak anılan ve 'güney sığınağı' anlamına gelen tapınak, III. Amenhotep, II. Ramses, Tutankamon ve diğer firavunlar tarafından yüzlerce yıl boyunca üstüne eklemeler yapılarak korunmuştur. ( Mohamed Elshahed - Anadolu Ajansı )
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© AA / Mohamed Elshahed
© AA / Mohamed ElshahedMısır'ın Luksor kenti, MÖ 12. yüzyıldan beri Mısır’ın başkenti olmuştur. Kentteki Nil Nehri’nin doğu kıyısında bulunan Luksor Tapınağı kompleksi antik Mısır’daki en büyük ve en önemli dini merkez olmuştur.Tapınak, M.Ö. 1400 yılında inşa edilmiştir. Mısır dilinde “ipet resyt” olarak anılan ve 'güney sığınağı' anlamına gelen tapınak, III. Amenhotep, II. Ramses, Tutankamon ve diğer firavunlar tarafından yüzlerce yıl boyunca üstüne eklemeler yapılarak korunmuştur. ( Mohamed Elshahed - Anadolu Ajansı )
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© AA / Mohamed Elshahed
© AA / Mohamed ElshahedMısır'ın Luksor kenti, MÖ 12. yüzyıldan beri Mısır’ın başkenti olmuştur. Kentteki Nil Nehri’nin doğu kıyısında bulunan Luksor Tapınağı kompleksi antik Mısır’daki en büyük ve en önemli dini merkez olmuştur.Tapınak, M.Ö. 1400 yılında inşa edilmiştir. Mısır dilinde “ipet resyt” olarak anılan ve 'güney sığınağı' anlamına gelen tapınak, III. Amenhotep, II. Ramses, Tutankamon ve diğer firavunlar tarafından yüzlerce yıl boyunca üstüne eklemeler yapılarak korunmuştur. ( Mohamed Elshahed - Anadolu Ajansı )
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© AA / Mohamed Elshahed
© AA / Mohamed ElshahedMısır'ın Luksor kenti, MÖ 12. yüzyıldan beri Mısır’ın başkenti olmuştur. Kentteki Nil Nehri’nin doğu kıyısında bulunan Luksor Tapınağı kompleksi antik Mısır’daki en büyük ve en önemli dini merkez olmuştur.Tapınak, M.Ö. 1400 yılında inşa edilmiştir. Mısır dilinde “ipet resyt” olarak anılan ve 'güney sığınağı' anlamına gelen tapınak, III. Amenhotep, II. Ramses, Tutankamon ve diğer firavunlar tarafından yüzlerce yıl boyunca üstüne eklemeler yapılarak korunmuştur. ( Mohamed Elshahed - Anadolu Ajansı )
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© AA / Mohamed Elshahed
© AA / Mohamed ElshahedMısır'ın Luksor kenti, MÖ 12. yüzyıldan beri Mısır’ın başkenti olmuştur. Kentteki Nil Nehri’nin doğu kıyısında bulunan Luksor Tapınağı kompleksi antik Mısır’daki en büyük ve en önemli dini merkez olmuştur.Tapınak, M.Ö. 1400 yılında inşa edilmiştir. Mısır dilinde “ipet resyt” olarak anılan ve 'güney sığınağı' anlamına gelen tapınak, III. Amenhotep, II. Ramses, Tutankamon ve diğer firavunlar tarafından yüzlerce yıl boyunca üstüne eklemeler yapılarak korunmuştur. ( Mohamed Elshahed - Anadolu Ajansı )
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© AA / Mohamed Elshahed
© AA / Mohamed ElshahedMısır'ın Luksor kenti, MÖ 12. yüzyıldan beri Mısır’ın başkenti olmuştur. Kentteki Nil Nehri’nin doğu kıyısında bulunan Luksor Tapınağı kompleksi antik Mısır’daki en büyük ve en önemli dini merkez olmuştur.Tapınak, M.Ö. 1400 yılında inşa edilmiştir. Mısır dilinde “ipet resyt” olarak anılan ve 'güney sığınağı' anlamına gelen tapınak, III. Amenhotep, II. Ramses, Tutankamon ve diğer firavunlar tarafından yüzlerce yıl boyunca üstüne eklemeler yapılarak korunmuştur. ( Mohamed Elshahed - Anadolu Ajansı )
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© AA / Mohamed Elshahed
© AA / Mohamed ElshahedMısır'ın Luksor kenti, MÖ 12. yüzyıldan beri Mısır’ın başkenti olmuştur. Kentteki Nil Nehri’nin doğu kıyısında bulunan Luksor Tapınağı kompleksi antik Mısır’daki en büyük ve en önemli dini merkez olmuştur.Tapınak, M.Ö. 1400 yılında inşa edilmiştir. Mısır dilinde “ipet resyt” olarak anılan ve 'güney sığınağı' anlamına gelen tapınak, III. Amenhotep, II. Ramses, Tutankamon ve diğer firavunlar tarafından yüzlerce yıl boyunca üstüne eklemeler yapılarak korunmuştur. ( Mohamed Elshahed - Anadolu Ajansı )
11/13
© AA / Mohamed Elshahed
© AA / Mohamed ElshahedMısır'ın Luksor kenti, MÖ 12. yüzyıldan beri Mısır’ın başkenti olmuştur. Kentteki Nil Nehri’nin doğu kıyısında bulunan Luksor Tapınağı kompleksi antik Mısır’daki en büyük ve en önemli dini merkez olmuştur.Tapınak, M.Ö. 1400 yılında inşa edilmiştir. Mısır dilinde “ipet resyt” olarak anılan ve 'güney sığınağı' anlamına gelen tapınak, III. Amenhotep, II. Ramses, Tutankamon ve diğer firavunlar tarafından yüzlerce yıl boyunca üstüne eklemeler yapılarak korunmuştur. Fotoğrafta, Luxor Tapınağı'nın karşısındaki Sfenks Yolu görünüyor. ( Mohamed Elshahed - Anadolu Ajansı )
12/13
© AA / Mohamed Elshahed
© AA / Mohamed ElshahedMısır'ın Luksor kenti, MÖ 12. yüzyıldan beri Mısır’ın başkenti olmuştur. Kentteki Nil Nehri’nin doğu kıyısında bulunan Luksor Tapınağı kompleksi antik Mısır’daki en büyük ve en önemli dini merkez olmuştur.Tapınak, M.Ö. 1400 yılında inşa edilmiştir. Mısır dilinde “ipet resyt” olarak anılan ve 'güney sığınağı' anlamına gelen tapınak, III. Amenhotep, II. Ramses, Tutankamon ve diğer firavunlar tarafından yüzlerce yıl boyunca üstüne eklemeler yapılarak korunmuştur. ( Mohamed Elshahed - Anadolu Ajansı )
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© AA / Mohamed Elshahed