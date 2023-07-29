Antik Mısır’daki en büyük dini merkez: Luxor Tapınağı

© AA / Mohamed Elshahed Mısır'ın Luksor kenti, MÖ 12. yüzyıldan beri Mısır’ın başkenti olmuştur. Kentteki Nil Nehri’nin doğu kıyısında bulunan Luksor Tapınağı kompleksi antik Mısır’daki en büyük ve en önemli dini merkez olmuştur.Tapınak, M.Ö. 1400 yılında inşa edilmiştir. Mısır dilinde “ipet resyt” olarak anılan ve 'güney sığınağı' anlamına gelen tapınak, III. Amenhotep, II. Ramses, Tutankamon ve diğer firavunlar tarafından yüzlerce yıl boyunca üstüne eklemeler yapılarak korunmuştur. ( Mohamed Elshahed - Anadolu Ajansı )