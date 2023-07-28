https://sputniknews.com.tr/20230728/wanda-nara-paylasti-icardi-istanbula-dogru-yola-cikti-1074095800.html
Wanda Nara paylaştı: Icardi, İstanbul'a doğru yola çıktı
Wanda Nara paylaştı: Icardi, İstanbul'a doğru yola çıktı
Icardi ve ailesini taşıyan uçağın yola çıktığı ve akşam saatlerinde İstanbul'a ineceği kaydedildi. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T11:47+0300
2023-07-28T11:47+0300
2023-07-28T11:54+0300
spor
wanda nara
mauro icardi
galatasaray sk
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Süper Lig ekibi Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'den (PSG) kiraladığı Arjantinli forvet Mauro Icardi, transferini tamamlamak için İstanbul'a geliyor. Sarı kırmızılılarla şampiyonluk yaşayan Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medya hesabından yolculuk fotoğraflarını paylaştı.Icardi, Wanda Nara ve çocukları Francesca ile Isabella, özel uçakla Arjantin'den havalandı. Icardi ailesinin bu gece 00.00'da İstanbul'da olması bekleniyor.Fransız L'Equipe gazetesinde yer alan haberde PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştığı belirtildi. Icardi'nin ise Galatasaray'a 3 yıllık imza attığı kaydedildi.Kariyerinde Inter ve PSG gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinin formasını giyen Mauro Icardi, geçen sezon kiralandığı Galatasaray'da 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230727/icardide-mutlu-son-gelis-tarihi-belli-oldu-1074051187.html
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wanda nara, mauro icardi, galatasaray sk
wanda nara, mauro icardi, galatasaray sk
Wanda Nara paylaştı: Icardi, İstanbul'a doğru yola çıktı
11:47 28.07.2023 (güncellendi: 11:54 28.07.2023) Abone ol
Icardi ve ailesini taşıyan uçağın yola çıktığı ve akşam saatlerinde İstanbul'a ineceği kaydedildi.
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'den (PSG) kiraladığı Arjantinli forvet Mauro Icardi, transferini tamamlamak için İstanbul'a geliyor. Sarı kırmızılılarla şampiyonluk yaşayan Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medya hesabından yolculuk fotoğraflarını paylaştı.
Icardi, Wanda Nara ve çocukları Francesca ile Isabella, özel uçakla Arjantin'den havalandı. Icardi ailesinin bu gece 00.00'da İstanbul'da olması bekleniyor.
Fransız L'Equipe gazetesinde yer alan haberde PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştığı belirtildi. Icardi'nin ise Galatasaray'a 3 yıllık imza attığı kaydedildi.
Kariyerinde Inter ve PSG gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinin formasını giyen Mauro Icardi, geçen sezon kiralandığı Galatasaray'da 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.