Wanda Nara paylaştı: Icardi, İstanbul'a doğru yola çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve MNG Kargo'nun satın alınması!
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Akbelen Savunucusu Işık: Orman bir vatan meselesidir
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP-Halk TV ilişkisi doğru mu?
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ukrayna çatışması ve küresel güney
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Enflasyonda 36 puanlık ‘sapma
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
86 dk
Z RAPORU
Enflasyon tahmininde büyük artış
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Türkiye turizmi krize mi giriyor?
09:08
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Askere gidince Eurovision'a katılamayan sanatçı
11:37
12 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
Canlı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
86 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230728/wanda-nara-paylasti-icardi-istanbula-dogru-yola-cikti-1074095800.html
Wanda Nara paylaştı: Icardi, İstanbul'a doğru yola çıktı
Wanda Nara paylaştı: Icardi, İstanbul'a doğru yola çıktı
Icardi ve ailesini taşıyan uçağın yola çıktığı ve akşam saatlerinde İstanbul'a ineceği kaydedildi. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T11:47+0300
2023-07-28T11:54+0300
spor
wanda nara
mauro icardi
galatasaray sk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1c/1074096120_0:0:463:261_1920x0_80_0_0_bfae43589b49c0a6985dcd155f74eb91.jpg
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'den (PSG) kiraladığı Arjantinli forvet Mauro Icardi, transferini tamamlamak için İstanbul'a geliyor. Sarı kırmızılılarla şampiyonluk yaşayan Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medya hesabından yolculuk fotoğraflarını paylaştı.Icardi, Wanda Nara ve çocukları Francesca ile Isabella, özel uçakla Arjantin'den havalandı. Icardi ailesinin bu gece 00.00'da İstanbul'da olması bekleniyor.Fransız L'Equipe gazetesinde yer alan haberde PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştığı belirtildi. Icardi'nin ise Galatasaray'a 3 yıllık imza attığı kaydedildi.Kariyerinde Inter ve PSG gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinin formasını giyen Mauro Icardi, geçen sezon kiralandığı Galatasaray'da 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230727/icardide-mutlu-son-gelis-tarihi-belli-oldu-1074051187.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1c/1074096120_0:0:463:347_1920x0_80_0_0_4c6c98d2dffddae155325c4ae20f8872.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
wanda nara, mauro icardi, galatasaray sk
wanda nara, mauro icardi, galatasaray sk

Wanda Nara paylaştı: Icardi, İstanbul'a doğru yola çıktı

11:47 28.07.2023 (güncellendi: 11:54 28.07.2023)
© Instagram/wanda_naraWanda Nara, Icardi
Wanda Nara, Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© Instagram/wanda_nara
Abone olTelegram
Icardi ve ailesini taşıyan uçağın yola çıktığı ve akşam saatlerinde İstanbul'a ineceği kaydedildi.
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'den (PSG) kiraladığı Arjantinli forvet Mauro Icardi, transferini tamamlamak için İstanbul'a geliyor. Sarı kırmızılılarla şampiyonluk yaşayan Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medya hesabından yolculuk fotoğraflarını paylaştı.
Icardi, Wanda Nara ve çocukları Francesca ile Isabella, özel uçakla Arjantin'den havalandı. Icardi ailesinin bu gece 00.00'da İstanbul'da olması bekleniyor.
Fransız L'Equipe gazetesinde yer alan haberde PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştığı belirtildi. Icardi'nin ise Galatasaray'a 3 yıllık imza attığı kaydedildi.
Kariyerinde Inter ve PSG gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinin formasını giyen Mauro Icardi, geçen sezon kiralandığı Galatasaray'da 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.
Mauro Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
SPOR
Icardi'de mutlu son: Geliş tarihi belli oldu
Dün, 12:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала