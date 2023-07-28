https://sputniknews.com.tr/20230728/wanda-nara-paylasti-icardi-istanbula-dogru-yola-cikti-1074095800.html

Wanda Nara paylaştı: Icardi, İstanbul'a doğru yola çıktı

Wanda Nara paylaştı: Icardi, İstanbul'a doğru yola çıktı

Icardi ve ailesini taşıyan uçağın yola çıktığı ve akşam saatlerinde İstanbul'a ineceği kaydedildi. 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T11:47+0300

2023-07-28T11:47+0300

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spor

wanda nara

mauro icardi

galatasaray sk

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Süper Lig ekibi Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'den (PSG) kiraladığı Arjantinli forvet Mauro Icardi, transferini tamamlamak için İstanbul'a geliyor. Sarı kırmızılılarla şampiyonluk yaşayan Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medya hesabından yolculuk fotoğraflarını paylaştı.Icardi, Wanda Nara ve çocukları Francesca ile Isabella, özel uçakla Arjantin'den havalandı. Icardi ailesinin bu gece 00.00'da İstanbul'da olması bekleniyor.Fransız L'Equipe gazetesinde yer alan haberde PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştığı belirtildi. Icardi'nin ise Galatasaray'a 3 yıllık imza attığı kaydedildi.Kariyerinde Inter ve PSG gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinin formasını giyen Mauro Icardi, geçen sezon kiralandığı Galatasaray'da 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230727/icardide-mutlu-son-gelis-tarihi-belli-oldu-1074051187.html

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wanda nara, mauro icardi, galatasaray sk