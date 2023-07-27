https://sputniknews.com.tr/20230727/icardide-mutlu-son-gelis-tarihi-belli-oldu-1074051187.html
Icardi'de mutlu son: Geliş tarihi belli oldu
Icardi'de mutlu son: Geliş tarihi belli oldu
Galatasaray, Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaştı. Arjantinli yıldızın yarın İstanbul'a gelip 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T12:50+0300
2023-07-27T12:50+0300
2023-07-27T12:50+0300
spor
mauro icardi
galatasaray
transfer
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Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.Sarı-kırmızılılar Arjantinli yıldızla geçtiğimiz haftalarda anlaşmış fakat Icardi'nin sevgilisi Wanda Nara'nın sağlık problemleri nedeniyle İstanbul'a geliş tarihinde gecikme yaşanmıştı.Mauro Icardi'nin yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 30 yaşındaki golcü 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.Arjantinli yıldız, Galatasaray ile 26 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 23 gol atıp 8 asist kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230726/ali-koctan-galatasarayin-zaha-transferi-hakkinda-aciklama-rakamlar-gercegi-yansitmiyor-1074018897.html
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mauro icardi, galatasaray, transfer
mauro icardi, galatasaray, transfer
Icardi'de mutlu son: Geliş tarihi belli oldu
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Galatasaray, Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaştı. Arjantinli yıldızın yarın İstanbul'a gelip 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.
Sarı-kırmızılılar Arjantinli yıldızla geçtiğimiz haftalarda anlaşmış fakat Icardi'nin sevgilisi Wanda Nara'nın sağlık problemleri nedeniyle İstanbul'a geliş tarihinde gecikme yaşanmıştı.
Mauro Icardi'nin yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 30 yaşındaki golcü 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Arjantinli yıldız, Galatasaray ile 26 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 23 gol atıp 8 asist kaydetti.