https://sputniknews.com.tr/20230728/trumpin-avukatlari-hakkindaki-sorusturmalara-uzman-olarak-atanan-smithin-ekibiyle-gorustu-1074080767.html
Trump'ın avukatları hakkındaki soruşturmalara uzman olarak atanan Smith'in ekibiyle görüştü
Trump'ın avukatları hakkındaki soruşturmalara uzman olarak atanan Smith'in ekibiyle görüştü
Eski ABD Başkanı Donald Trump, avukatlarının, kendisi hakkında yürütülen soruşturmalara özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith'in ekibiyle... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T01:52+0300
2023-07-28T01:52+0300
2023-07-28T01:52+0300
dünya
donald trump
abd
başsavcı
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Kendi sosyal medya platformu TruthSocial'da yaptığı paylaşımda eski ABD Başkanı Donald Trump, avukatlarının Adalet Bakanlığı yetkilileriyle 'verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini' duyurdu.Avukatlarının, yetkililere, kendisinin 'yanlış bir şey yapmadığını' ve 'aleyhinde bir iddianame hazırlanmasının ülkeyi daha da mahvedeceğini' aktardıklarını belirten Trump, görüşmede kendisine suçlama yöneltileceğiyle ilgili ise herhangi bir bildirimde bulunulmadığını kaydetti.Trump, "Yalan haberlere hiçbir konuda güvenmeyin" mesajını paylaştıAmerikan basınında, görüşmede, Trump'ın suçlanacağı yönünde avukatlarının bilgilendirildiği haberleri yer almıştı.Eski ABD Başkanı Trump, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 2020 seçimlerinin ardından meydana gelen 6 Ocak 2021 Kongre olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın 'hedefinde' olduğunu ve bu nedenle aleyhinde iddianame hazırlanıp gözaltına alınabileceğini söylemişti.Hakkında yürütülen soruşturmaları 'cadı avı' şeklinde nitelendiren Trump, bunun seçimlere müdahale olduğunu ve 'hukukun tam anlamıyla siyasi bir silah' haline getirildiğini savunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230721/trump-hakkinda-gizli-belgeleri-saklama-davasi-20-mayis-2024te-baslayacak-1073820240.html
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donald trump, abd, başsavcı
donald trump, abd, başsavcı
Trump'ın avukatları hakkındaki soruşturmalara uzman olarak atanan Smith'in ekibiyle görüştü
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, avukatlarının, kendisi hakkında yürütülen soruşturmalara özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith'in ekibiyle 'verimli bir görüşme' gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Kendi sosyal medya platformu TruthSocial'da yaptığı paylaşımda eski ABD Başkanı Donald Trump, avukatlarının Adalet Bakanlığı yetkilileriyle 'verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini' duyurdu.
Avukatlarının, yetkililere, kendisinin 'yanlış bir şey yapmadığını' ve 'aleyhinde bir iddianame hazırlanmasının ülkeyi daha da mahvedeceğini' aktardıklarını belirten Trump, görüşmede kendisine suçlama yöneltileceğiyle ilgili ise herhangi bir bildirimde bulunulmadığını kaydetti.
Trump, "Yalan haberlere hiçbir konuda güvenmeyin" mesajını paylaştı
Amerikan basınında, görüşmede, Trump'ın suçlanacağı yönünde avukatlarının bilgilendirildiği haberleri yer almıştı.
Eski ABD Başkanı Trump, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 2020 seçimlerinin ardından meydana gelen 6 Ocak 2021 Kongre olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın 'hedefinde' olduğunu ve bu nedenle aleyhinde iddianame hazırlanıp gözaltına alınabileceğini söylemişti.
Hakkında yürütülen soruşturmaları 'cadı avı' şeklinde nitelendiren Trump, bunun seçimlere müdahale olduğunu ve 'hukukun tam anlamıyla siyasi bir silah' haline getirildiğini savunmuştu.