https://sputniknews.com.tr/20230728/skecinde-polis-uniformasi-giyen-komedyene-sorusturma-1074115130.html
Skecinde polis üniforması giyen komedyene soruşturma
Skecinde polis üniforması giyen komedyene soruşturma
Nijeryalı ünlü komedyen Abdulgafar Abiola hakkında, skeç için polis üniforması giymesinin ardından polis soruşturması başlatıldı. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T16:03+0300
2023-07-28T16:03+0300
2023-07-28T16:03+0300
nijerya
polis
üniforma
soruşturma
afrika
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1c/1074115314_0:0:625:352_1920x0_80_0_0_3779ad0c031f5658e7a9601f21faa8f5.jpg
Nijerya'da ünlü komedyen Abdulgafar Abiola, skeç için polis üniformasını giyince başı derde girdi. 20 ve 24 Temmuz tarihlerinde sosyal medya hesaplarında yayınladığı skeçlerin ardından Abiola hakkında polis soruşturması başlatıldı. Skeçlerden birinde motosiklet sürücüsünden yakıtı biten polis aracı için yakıt almasını isteyen, diğer skecinde ise rüşvet isteyen bir polisi canlandıran ünlü komedyen hakkında 'saygısızlık' ve 'polis üniformasının aşağılayıcı bir şekilde tasvir edilmesi' gerekçeleriyle dava açılabilir.Nijerya’nın ünlü isimlerinden olan Abiola, deniz subayı olduğu 2021 yılında donanmanın sosyal medya politikasını ihlal ettiği için gözaltına alınmıştı. Komedyen, geçtiğimiz yıl donanmadan istifa etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230728/kripto-para-paylasimlariyla-un-yapmisti-sosyal-medya-fenomeni-bavul-icinde-olu-bulundu-1074091757.html
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1c/1074115314_0:0:597:447_1920x0_80_0_0_30d62b65a9694807cfcb462178b0d6e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nijerya, polis, üniforma, soruşturma, afrika
nijerya, polis, üniforma, soruşturma, afrika
Skecinde polis üniforması giyen komedyene soruşturma
Abone ol
Nijeryalı ünlü komedyen Abdulgafar Abiola hakkında, skeç için polis üniforması giymesinin ardından polis soruşturması başlatıldı.
Nijerya'da ünlü komedyen Abdulgafar Abiola, skeç için polis üniformasını giyince başı derde girdi.
20 ve 24 Temmuz tarihlerinde sosyal medya hesaplarında yayınladığı skeçlerin ardından Abiola hakkında polis soruşturması başlatıldı.
Skeçlerden birinde motosiklet sürücüsünden yakıtı biten polis aracı için yakıt almasını isteyen, diğer skecinde ise rüşvet isteyen bir polisi canlandıran ünlü komedyen hakkında 'saygısızlık' ve 'polis üniformasının aşağılayıcı bir şekilde tasvir edilmesi' gerekçeleriyle dava açılabilir.
Nijerya’nın ünlü isimlerinden olan Abiola, deniz subayı olduğu 2021 yılında donanmanın sosyal medya politikasını ihlal ettiği için gözaltına alınmıştı. Komedyen, geçtiğimiz yıl donanmadan istifa etmişti.