https://sputniknews.com.tr/20230728/skecinde-polis-uniformasi-giyen-komedyene-sorusturma-1074115130.html

Skecinde polis üniforması giyen komedyene soruşturma

Skecinde polis üniforması giyen komedyene soruşturma

Nijeryalı ünlü komedyen Abdulgafar Abiola hakkında, skeç için polis üniforması giymesinin ardından polis soruşturması başlatıldı. 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T16:03+0300

2023-07-28T16:03+0300

2023-07-28T16:03+0300

nijerya

polis

üniforma

soruşturma

afrika

yaşam

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Nijerya'da ünlü komedyen Abdulgafar Abiola, skeç için polis üniformasını giyince başı derde girdi. 20 ve 24 Temmuz tarihlerinde sosyal medya hesaplarında yayınladığı skeçlerin ardından Abiola hakkında polis soruşturması başlatıldı. Skeçlerden birinde motosiklet sürücüsünden yakıtı biten polis aracı için yakıt almasını isteyen, diğer skecinde ise rüşvet isteyen bir polisi canlandıran ünlü komedyen hakkında 'saygısızlık' ve 'polis üniformasının aşağılayıcı bir şekilde tasvir edilmesi' gerekçeleriyle dava açılabilir.Nijerya’nın ünlü isimlerinden olan Abiola, deniz subayı olduğu 2021 yılında donanmanın sosyal medya politikasını ihlal ettiği için gözaltına alınmıştı. Komedyen, geçtiğimiz yıl donanmadan istifa etmişti.

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nijerya, polis, üniforma, soruşturma, afrika