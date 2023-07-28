https://sputniknews.com.tr/20230728/kripto-para-paylasimlariyla-un-yapmisti-sosyal-medya-fenomeni-bavul-icinde-olu-bulundu-1074091757.html
Kripto para paylaşımlarıyla ün yapmıştı: Sosyal medya fenomeni bavul içinde ölü bulundu
Kripto para paylaşımlarıyla ün yapmıştı: Sosyal medya fenomeni bavul içinde ölü bulundu
Kripto para birimleriyle ilgili yaptığı paylaşımlarla tanınan ve sosyal medyada lüks yaşantısıyla bilinen 41 yaşındaki fenomenin cesedi bavul içinde bulundu... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T11:35+0300
2023-07-28T11:35+0300
2023-07-28T11:35+0300
yaşam
ölü
ölü bulundu
sosyal medya fenomeni
kripto para
milyarder
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Arjantinli kripto para fenomeni Fernando Perez Algaba'nın cesedi, başkent Buenos Aires'e bağlı Budge kasabasında bir dere kenarında bulundu. Polis, dere kenarında oynayan bir çocuk tarafından bulunan cesedin ardından cinayet soruşturması başlattı. Çok geçmeden Algaba'ya ait olduğu anlaşılan cesedin uzuvlarının parçalara ayrıldığı, her birinin farklı yerlerde ortaya çıktığı bildirldi. Fenomenin vücudundaki dövmelerin kimlik belirlemede önemli rol oynadığı, baş ve gövde kısmının sonradan derenin farklı yerlerinde ortaya çıktığı belirtildi. Yerel basında çıkan haberlerde, uzuvların 'temiz' bir şekilde kesildiği, cinayetin bir profesyonel tarafından işlenme ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı. Öte yandan, otopsi raporu da vücudu parçalara ayrılmadan önce kurbanın silahla 3 kez vurulduğunu ortaya çıkardı. Servetinin kaynağı hiçbir zaman bilinemeyen 41 yaşındaki fenomenin, Instagram hesabında 900 bin takipçisi bulunuyor. 'Telefonuna not bıraktı' iddiası: Sonunu kripto yatırımları mı getirdi?Barselona'da yaşayan ve cinayetten kısa süre önce Buenos Aires'e giden fenomenin borç yüzünden öldürüldüğü düşünülüyor. Bu yılın başlarında Barselona'ya taşınan Algaba'nın Miami'de lüks bir araba ve jet ski kiralama firması kurduğu, 25'in üzerinde çalışanı olduğu biliniyor. La Nacion'un aktardığına göre, Algaba ayrıca telefonuna kriptoya yatırım yaparak çok fazla para kaybettiğini iddia eden bir not bıraktı.Soruşturmayı yürüten ve cesedin bulunduğu bavulu incelemeye alan polis ekipleri, cinayete ilişkin bir kadını gözaltına aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230427/sosyal-medya-fenomeni-puccanin-oglu-ucuncu-kattan-dustu-1070256081.html
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ölü, ölü bulundu, sosyal medya fenomeni, kripto para, milyarder
ölü, ölü bulundu, sosyal medya fenomeni, kripto para, milyarder
Kripto para paylaşımlarıyla ün yapmıştı: Sosyal medya fenomeni bavul içinde ölü bulundu
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Kripto para birimleriyle ilgili yaptığı paylaşımlarla tanınan ve sosyal medyada lüks yaşantısıyla bilinen 41 yaşındaki fenomenin cesedi bavul içinde bulundu. Fenomenin uzuvları farklı noktalarda ortaya çıktı.
Arjantinli kripto para fenomeni Fernando Perez Algaba'nın cesedi, başkent Buenos Aires'e bağlı Budge kasabasında bir dere kenarında bulundu.
Polis, dere kenarında oynayan bir çocuk tarafından bulunan cesedin ardından cinayet soruşturması başlattı.
Çok geçmeden Algaba'ya ait olduğu anlaşılan cesedin uzuvlarının parçalara ayrıldığı, her birinin farklı yerlerde ortaya çıktığı bildirldi.
Fenomenin vücudundaki dövmelerin kimlik belirlemede önemli rol oynadığı, baş ve gövde kısmının sonradan derenin farklı yerlerinde ortaya çıktığı belirtildi.
Yerel basında çıkan haberlerde, uzuvların 'temiz' bir şekilde kesildiği, cinayetin bir profesyonel tarafından işlenme ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.
Öte yandan, otopsi raporu da vücudu parçalara ayrılmadan önce kurbanın silahla 3 kez vurulduğunu ortaya çıkardı.
Servetinin kaynağı hiçbir zaman bilinemeyen 41 yaşındaki fenomenin, Instagram hesabında 900 bin takipçisi bulunuyor.
'Telefonuna not bıraktı' iddiası: Sonunu kripto yatırımları mı getirdi?
Barselona'da yaşayan ve cinayetten kısa süre önce Buenos Aires'e giden fenomenin borç yüzünden öldürüldüğü düşünülüyor.
Bu yılın başlarında Barselona'ya taşınan Algaba'nın Miami'de lüks bir araba ve jet ski kiralama firması kurduğu, 25'in üzerinde çalışanı olduğu biliniyor.
La Nacion'un aktardığına göre, Algaba ayrıca telefonuna kriptoya yatırım yaparak çok fazla para kaybettiğini iddia eden bir not bıraktı.
Soruşturmayı yürüten ve cesedin bulunduğu bavulu incelemeye alan polis ekipleri, cinayete ilişkin bir kadını gözaltına aldı.