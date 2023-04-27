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Sosyal medya fenomeni Pucca'nın oğlu üçüncü kattan düştü
Sosyal medya fenomeni Pucca'nın oğlu üçüncü kattan düştü
'Pucca' lakaplı sosyal medya fenomeni ve yazar Selen Pınar Işık ile oyuncu Serhat Osman Karagöz'ün 6 yaşındaki oğulları Batı, üçüncü kattan düştü. 'Pucca'... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T11:46+0300
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yaşam
pucca
selen pınar işık
çocuk
yaralanma
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Sosyal medya fenomeni Pucca'nın 6 yaşındaki oğlu Batı, 3. kattan düşerek yaralandı.Instagram hesabından oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Pucca, “Arayan soran herkese teşekkür ederim. Hiçbir aramaya dönemedim çok üzgünüm konuşacak halde değildim, bir günde ömrümden 25 yıl gitti. Toparlayabildiğim kadar yazıyorum şu an hala şoktayım. Batı 3. kattan düştü, bilinci açık kollarında kırıklar var dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor, puding istiyor, öpüyor, şaka yapıyor doktorları polise şikayet etmekle tehdit ediyor. Bir süre daha hastanede kalacağız. Eminim kısa süre sonra aynı bu fotoğraf gibi ayaklanacak. O beklediğimden daha güçlü bir çocuk. Cümlelerim anlamsız karışık olabilir özür dilerim biraz daha toparlanırsam uzun uzun anlatırım. Merak edenlere, dua edenlere çok çok çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20211022/puccaya-erkeklere-hakaretten-5-ay-18-gun-hapis-cezasi-1050076171.html
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pucca, selen pınar işık, çocuk, yaralanma, balkon
pucca, selen pınar işık, çocuk, yaralanma, balkon

Sosyal medya fenomeni Pucca'nın oğlu üçüncü kattan düştü

11:46 27.04.2023
© Fotoğraf : Twitter Pınar Karagöz, Pucca
 Pınar Karagöz, Pucca - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© Fotoğraf : Twitter
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'Pucca' lakaplı sosyal medya fenomeni ve yazar Selen Pınar Işık ile oyuncu Serhat Osman Karagöz'ün 6 yaşındaki oğulları Batı, üçüncü kattan düştü. 'Pucca', vücudundaki kırıklardan dolayı apar topar ameliyata alınan oğlunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Sosyal medya fenomeni Pucca'nın 6 yaşındaki oğlu Batı, 3. kattan düşerek yaralandı.
Instagram hesabından oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Pucca, “Arayan soran herkese teşekkür ederim. Hiçbir aramaya dönemedim çok üzgünüm konuşacak halde değildim, bir günde ömrümden 25 yıl gitti. Toparlayabildiğim kadar yazıyorum şu an hala şoktayım. Batı 3. kattan düştü, bilinci açık kollarında kırıklar var dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor, puding istiyor, öpüyor, şaka yapıyor doktorları polise şikayet etmekle tehdit ediyor. Bir süre daha hastanede kalacağız. Eminim kısa süre sonra aynı bu fotoğraf gibi ayaklanacak. O beklediğimden daha güçlü bir çocuk. Cümlelerim anlamsız karışık olabilir özür dilerim biraz daha toparlanırsam uzun uzun anlatırım. Merak edenlere, dua edenlere çok çok çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.
Pınar Karagöz, Pucca - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
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