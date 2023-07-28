https://sputniknews.com.tr/20230728/sariyerde-2-katli-huzurevinde-yangin-115-kisinin-kaldigi-bina-bosaltildi-1074086808.html

Sarıyer’de 2 katlı huzurevinde yangın: 115 kişinin kaldığı bina boşaltıldı

Sarıyer’de 2 katlı huzurevinde yangın: 115 kişinin kaldığı bina boşaltıldı

Sarıyer’de 115 kişinin kaldığı 2 bloklu İzzet Baysal Huzurevi’nin bir blokunun bodrum katındaki çamaşırhane bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T09:50+0300

2023-07-28T09:50+0300

2023-07-28T09:50+0300

türkiye

sarıyer

yangın

huzurevi

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Yangın, 02.15 sıralarında Sarıyer Darüşşafaka Mahallesi Akgün Caddesi üzerinde bulunan 2 bloklu İzzet Baysal Huzurevi’nin birinci blokunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 115 kişinin kaldığı iki katlı huzurevinin bir blokunun çamaşırhane bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis, sağlık ekipleri ve huzurevi görevlileri, huzurevi sakinlerini içeriden tahliye etti.115 kişinin kaldığı huzurevi tedbir amacıyla boşaltıldıİtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken bir yandan da dumandan etkilenen vatandaşların tahliyesi yapıldı. Tedbir amacıyla huzurevi boşaltılırken dumandan etkilen bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yangın sonrası itfaiye ekiplerince tahliye edilen huzurevi sakini, “Yangın neden çıkmış biz de bilmiyoruz. Çok güzel indirdiler hepimizi, telaşlandırmadılar. Çok duman vardı, odanızda bekleyin, dediler. Birer birer aşağı indirdiler” diye konuştu.İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Duman tahliyesinin ardından huzurevi sakinleri tekrardan odalarına alındı.

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