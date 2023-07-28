https://sputniknews.com.tr/20230728/putin-afrika-ulkelerinin-ukraynadaki-catismalarin-sonlanmasi-icin-sunduklari-plani-inceliyoruz-1074101968.html

Putin: Afrika ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmaların sonlanması için sundukları planı inceliyoruz

Putin: Afrika ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmaların sonlanması için sundukları planı inceliyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin, bazı Afrika ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmaları sonlandırmak adına sundukları teklifleri ‘dikkatle incelemekte olduklarını’... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T12:32+0300

2023-07-28T12:32+0300

2023-07-28T12:35+0300

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

rusya- afrika forumu

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1c/1074102519_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da5d840f815016fb3f192908f4647f6d.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Peterburg’da süren Rusya-Afrika Forumu’nda Afrikalı liderlerle gerçekleştirdiği toplantı sırasında, “(Ukrayna sorununun sona ermesine yönelik) girişimlerinize saygı duyuyoruz ve onları dikkatle inceliyoruz” dedi.Putin, Ukrayna’da yaşananlara ilişkin, “Bu kritik bir sorun ve bu sorunla ilgili tartışma ve değerlendirmeleri göz ardı etmiyoruz” diye ekledi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Putin’in bu açıklamalarının sorulması üstüne, “Rusya tarafı (Ukrayna konusunda diyaloğa) hala açık, ancak bunu Ukraynalılar için söyleyemeyiz” dedi ve ekledi: “Zira Ukraynalılar uzlaşmaz tavırlarını sürdürüyor. Şu an oldukça güç bir durumda olmalarına karşın diyalog olasılığını hala reddediyorlar.”Peskov, barış görüşmelerine geri dönülmesi konusunda bir gelişme yaşanıp yaşanmadığı sorusu karşısında da “Hayır. Rusya, amaçlarına ulaşmak için müzakerelere geri dönülmesine hala açık olsa da Ukrayna tarafı tavrını değiştirmedi ve müzakere ihtimalini reddediyorlar” yanıtını verdi.Kremlin Sözcüsü ayrıca, Rusya Devlet Başkanı’nın bu akşam St. Petersburg’da Afrika ülkelerinin temsilcileri ile Ukrayna konusunda detaylı bir görüşme gerçekleştireceğini de duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230727/afrika-birligi-baskani-baris-planimiza-zelenskiyden-somut-ilgi-goremedik-1074058065.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, rusya- afrika forumu, vladimir putin