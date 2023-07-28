https://sputniknews.com.tr/20230728/putin-afrika-ulkelerinin-ukraynadaki-catismalarin-sonlanmasi-icin-sunduklari-plani-inceliyoruz-1074101968.html
Putin: Afrika ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmaların sonlanması için sundukları planı inceliyoruz
Putin: Afrika ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmaların sonlanması için sundukları planı inceliyoruz
Rusya Devlet Başkanı Putin, bazı Afrika ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmaları sonlandırmak adına sundukları teklifleri ‘dikkatle incelemekte olduklarını’... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T12:32+0300
2023-07-28T12:32+0300
2023-07-28T12:35+0300
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ukrayna krizi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Peterburg’da süren Rusya-Afrika Forumu’nda Afrikalı liderlerle gerçekleştirdiği toplantı sırasında, “(Ukrayna sorununun sona ermesine yönelik) girişimlerinize saygı duyuyoruz ve onları dikkatle inceliyoruz” dedi.Putin, Ukrayna’da yaşananlara ilişkin, “Bu kritik bir sorun ve bu sorunla ilgili tartışma ve değerlendirmeleri göz ardı etmiyoruz” diye ekledi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Putin’in bu açıklamalarının sorulması üstüne, “Rusya tarafı (Ukrayna konusunda diyaloğa) hala açık, ancak bunu Ukraynalılar için söyleyemeyiz” dedi ve ekledi: “Zira Ukraynalılar uzlaşmaz tavırlarını sürdürüyor. Şu an oldukça güç bir durumda olmalarına karşın diyalog olasılığını hala reddediyorlar.”Peskov, barış görüşmelerine geri dönülmesi konusunda bir gelişme yaşanıp yaşanmadığı sorusu karşısında da “Hayır. Rusya, amaçlarına ulaşmak için müzakerelere geri dönülmesine hala açık olsa da Ukrayna tarafı tavrını değiştirmedi ve müzakere ihtimalini reddediyorlar” yanıtını verdi.Kremlin Sözcüsü ayrıca, Rusya Devlet Başkanı’nın bu akşam St. Petersburg’da Afrika ülkelerinin temsilcileri ile Ukrayna konusunda detaylı bir görüşme gerçekleştireceğini de duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230727/afrika-birligi-baskani-baris-planimiza-zelenskiyden-somut-ilgi-goremedik-1074058065.html
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rusya, ukrayna, rusya- afrika forumu, vladimir putin
rusya, ukrayna, rusya- afrika forumu, vladimir putin
Putin: Afrika ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmaların sonlanması için sundukları planı inceliyoruz
12:32 28.07.2023 (güncellendi: 12:35 28.07.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, bazı Afrika ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmaları sonlandırmak adına sundukları teklifleri ‘dikkatle incelemekte olduklarını’ belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Peterburg’da süren Rusya-Afrika Forumu’nda Afrikalı liderlerle gerçekleştirdiği toplantı sırasında, “(Ukrayna sorununun sona ermesine yönelik) girişimlerinize saygı duyuyoruz ve onları dikkatle inceliyoruz” dedi.
Putin, Ukrayna’da yaşananlara ilişkin, “Bu kritik bir sorun ve bu sorunla ilgili tartışma ve değerlendirmeleri göz ardı etmiyoruz” diye ekledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Putin’in bu açıklamalarının sorulması üstüne, “Rusya tarafı (Ukrayna konusunda diyaloğa) hala açık, ancak bunu Ukraynalılar için söyleyemeyiz” dedi ve ekledi: “Zira Ukraynalılar uzlaşmaz tavırlarını sürdürüyor. Şu an oldukça güç bir durumda olmalarına karşın diyalog olasılığını hala reddediyorlar.”
Peskov, barış görüşmelerine geri dönülmesi konusunda bir gelişme yaşanıp yaşanmadığı sorusu karşısında da “Hayır. Rusya, amaçlarına ulaşmak için müzakerelere geri dönülmesine hala açık olsa da Ukrayna tarafı tavrını değiştirmedi ve müzakere ihtimalini reddediyorlar” yanıtını verdi.
Kremlin Sözcüsü ayrıca, Rusya Devlet Başkanı’nın bu akşam St. Petersburg’da Afrika ülkelerinin temsilcileri ile Ukrayna konusunda detaylı bir görüşme gerçekleştireceğini de duyurdu.