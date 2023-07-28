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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230728/putin-afrika-ulkelerinin-ukraynadaki-catismalarin-sonlanmasi-icin-sunduklari-plani-inceliyoruz-1074101968.html
Putin: Afrika ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmaların sonlanması için sundukları planı inceliyoruz
Putin: Afrika ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmaların sonlanması için sundukları planı inceliyoruz
Rusya Devlet Başkanı Putin, bazı Afrika ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmaları sonlandırmak adına sundukları teklifleri ‘dikkatle incelemekte olduklarını’... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T12:32+0300
2023-07-28T12:35+0300
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
rusya- afrika forumu
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Peterburg’da süren Rusya-Afrika Forumu’nda Afrikalı liderlerle gerçekleştirdiği toplantı sırasında, “(Ukrayna sorununun sona ermesine yönelik) girişimlerinize saygı duyuyoruz ve onları dikkatle inceliyoruz” dedi.Putin, Ukrayna’da yaşananlara ilişkin, “Bu kritik bir sorun ve bu sorunla ilgili tartışma ve değerlendirmeleri göz ardı etmiyoruz” diye ekledi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Putin’in bu açıklamalarının sorulması üstüne, “Rusya tarafı (Ukrayna konusunda diyaloğa) hala açık, ancak bunu Ukraynalılar için söyleyemeyiz” dedi ve ekledi: “Zira Ukraynalılar uzlaşmaz tavırlarını sürdürüyor. Şu an oldukça güç bir durumda olmalarına karşın diyalog olasılığını hala reddediyorlar.”Peskov, barış görüşmelerine geri dönülmesi konusunda bir gelişme yaşanıp yaşanmadığı sorusu karşısında da “Hayır. Rusya, amaçlarına ulaşmak için müzakerelere geri dönülmesine hala açık olsa da Ukrayna tarafı tavrını değiştirmedi ve müzakere ihtimalini reddediyorlar” yanıtını verdi.Kremlin Sözcüsü ayrıca, Rusya Devlet Başkanı’nın bu akşam St. Petersburg’da Afrika ülkelerinin temsilcileri ile Ukrayna konusunda detaylı bir görüşme gerçekleştireceğini de duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230727/afrika-birligi-baskani-baris-planimiza-zelenskiyden-somut-ilgi-goremedik-1074058065.html
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rusya, ukrayna, rusya- afrika forumu, vladimir putin
rusya, ukrayna, rusya- afrika forumu, vladimir putin

Putin: Afrika ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmaların sonlanması için sundukları planı inceliyoruz

12:32 28.07.2023 (güncellendi: 12:35 28.07.2023)
© AFP 2023 / PAVEL BEDNYAKOVVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© AFP 2023 / PAVEL BEDNYAKOV
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Rusya Devlet Başkanı Putin, bazı Afrika ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmaları sonlandırmak adına sundukları teklifleri ‘dikkatle incelemekte olduklarını’ belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Peterburg’da süren Rusya-Afrika Forumu’nda Afrikalı liderlerle gerçekleştirdiği toplantı sırasında, “(Ukrayna sorununun sona ermesine yönelik) girişimlerinize saygı duyuyoruz ve onları dikkatle inceliyoruz” dedi.
Putin, Ukrayna’da yaşananlara ilişkin, “Bu kritik bir sorun ve bu sorunla ilgili tartışma ve değerlendirmeleri göz ardı etmiyoruz” diye ekledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Putin’in bu açıklamalarının sorulması üstüne, “Rusya tarafı (Ukrayna konusunda diyaloğa) hala açık, ancak bunu Ukraynalılar için söyleyemeyiz” dedi ve ekledi: “Zira Ukraynalılar uzlaşmaz tavırlarını sürdürüyor. Şu an oldukça güç bir durumda olmalarına karşın diyalog olasılığını hala reddediyorlar.”
Peskov, barış görüşmelerine geri dönülmesi konusunda bir gelişme yaşanıp yaşanmadığı sorusu karşısında da “Hayır. Rusya, amaçlarına ulaşmak için müzakerelere geri dönülmesine hala açık olsa da Ukrayna tarafı tavrını değiştirmedi ve müzakere ihtimalini reddediyorlar” yanıtını verdi.
Kremlin Sözcüsü ayrıca, Rusya Devlet Başkanı’nın bu akşam St. Petersburg’da Afrika ülkelerinin temsilcileri ile Ukrayna konusunda detaylı bir görüşme gerçekleştireceğini de duyurdu.
Afrika Birliği- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
Ukrayna krizi
Afrika Birliği Başkanı: Barış planımıza Zelenskiy'den somut ilgi göremedik
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