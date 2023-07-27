Afrika Birliği Başkanı: Barış planımıza Zelenskiy'den somut ilgi göremedik

Afrika ülkelerinin barış planını istişare etmek için daha önce hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştiren Assoumani, 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu için geldiği St. Peterburg'da Sputnik'e demeç verdi.



Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Afrikalı liderler tarafından sunulan barış planına somut şekilde ilgi göstermediğini ifade eden Assoumani, "Müzakerelere başlamadan önce şartların yerine getirilmesini talep ettiği bu tutum, halihazırda her yerde biliniyor sanırım. Fakat Zelenskiy'in buna ilgi duyduğuna dair ikna edici teyitleri henüz almadık" dedi.



Zelenskiy'le tüm durumu değerlendirdiklerini ve kendisine masaya oturup istişarede bulunmayı önerdiklerini anlatan Assoumani, "O ise istişareye başlamadan önce kendi şartlarını öne sürmek istiyor. Bu anlaşılır bir şey ancak haklı değil, zira biz, çözüm bulmak için istişareye yöneliyoruz. Eğer müzakere yapmadan çözümleriniz varsa, o zaman istişarenin ne anlamı var? Yine de onun silah yardımıyla sonuca ulaşılamayacağının farkına vardığını görüyoruz. Bunun da istişare edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Bir dizi Afrika ülkesi, daha önce 10 maddeden oluşan bir barış planı sunmuş ve bu konuda Moskova ve Kiev'de Afrikalı liderlerin katılımıyla görüşmeler yapılmıştı.



Söz konusu plan, güvenlik garantileri, tahıl ürünlerinin Karadeniz'de serbestçe taşınması, savaş esirlerinin serbest bırakılması ve derhal müzakerelere başlanması ile ilgili öneriler içeriyor.