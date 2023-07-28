https://sputniknews.com.tr/20230728/pan-afrika-harektinin-lideri-seba-somurgecilik-sona-eriyor-1074128252.html
Pan Afrika hareketinin lideri Seba: Sömürgecilik sona eriyor
Pan Afrika hareketinin lideri Seba: Sömürgecilik sona eriyor
Pan-Africanist Emergency sivil toplum kuruluşunun lideri Kemi Seba, Batı’nın baskısına rağmen Afrika ülkelerinin büyük kısmının Rusya-Afrika Zirvesi’ne... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T22:07+0300
2023-07-28T22:07+0300
2023-07-28T22:07+0300
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Pan-Africanist Emergency Başkanı Kemi Seba, Sputnik’e verdiği demeçte, “Her hikayenin bir başı ve sonu var. Baskı ve boyun eğdirme hikayemiz de sonsuza kadar süremez. Afrikalıların çıkarlarının her şeyden önce gelmesi gereken bir noktaya geldik. İster insan ister doğal olsun, mümkün olan tüm kaynaklara sahibiz, her şeye sahibiz” ifadesini kullandı.“Afrika kaynaklarının zenginliğini tüm çeşitliliğiyle bilimsel bir bakış açısıyla analiz edersek o zaman dünyadaki hiçbir ülke bu tür rezervlere sahip değil” yorumunda bulunan Seba, “Ancak sorun şu ki, birçok insan kaynaklarımızdan besleniyor ve bu yüzden Afrika’nın, kendi zenginliklerine erişim önceliklerini kendisinin belirleyebilmesini istemiyorlar” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230728/rusya-afrika-zirvesinde-sonuc-bildirgesi-onaylandi-1074126051.html
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Pan Afrika hareketinin lideri Seba: Sömürgecilik sona eriyor
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Pan-Africanist Emergency sivil toplum kuruluşunun lideri Kemi Seba, Batı’nın baskısına rağmen Afrika ülkelerinin büyük kısmının Rusya-Afrika Zirvesi’ne temsilcilerini gönderdiğini belirtti.
Pan-Africanist Emergency Başkanı Kemi Seba, Sputnik’e verdiği demeçte, “Her hikayenin bir başı ve sonu var. Baskı ve boyun eğdirme hikayemiz de sonsuza kadar süremez. Afrikalıların çıkarlarının her şeyden önce gelmesi gereken bir noktaya geldik. İster insan ister doğal olsun, mümkün olan tüm kaynaklara sahibiz, her şeye sahibiz” ifadesini kullandı.
“Afrika kaynaklarının zenginliğini tüm çeşitliliğiyle bilimsel bir bakış açısıyla analiz edersek o zaman dünyadaki hiçbir ülke bu tür rezervlere sahip değil” yorumunda bulunan Seba, “Ancak sorun şu ki, birçok insan kaynaklarımızdan besleniyor ve bu yüzden Afrika’nın, kendi zenginliklerine erişim önceliklerini kendisinin belirleyebilmesini istemiyorlar” diye kaydetti.