https://sputniknews.com.tr/20230728/orman-yanginlarinin-surdugu-yunanistanda-vatandasi-koruma-bakani-istifa-etti-1074118240.html
Orman yangınlarının sürdüğü Yunanistan'da Vatandaşı Koruma Bakanı istifa etti
Orman yangınlarının sürdüğü Yunanistan'da Vatandaşı Koruma Bakanı istifa etti
Yunanistan’da Vatandaşı Koruma Bakanı Notis Mitarakis, 'kişisel nedenlerle' istifa etme kararı aldığını açıkladı. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T17:06+0300
2023-07-28T17:06+0300
2023-07-28T17:07+0300
dünya
yunanistan
rodos
bakan
istifa
orman yangını
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Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Mitarakis’in istifasını kabul ettiği belirtildi. Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakan Yardımcısı Yannis Oikonomou, yeni Vatandaşı Koruma Bakanı olarak atandı.Konuya ilişkin detaylı açıklama yapılmazken istifa kararının ülkede başta Rodos Adası olmak üzere geçen haftadan bu yana devam eden yıkıcı yangınların ardından gelmesi dikkat çekti.Vatandaşı Koruma Bakanlığı polis, itfaiye ve sivil koruma gibi kamu güvenlik hizmetlerinden sorumlu kurum olarak görev yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230722/yunanistan-basbakani-micotakis-yangin-sondurme-destegi-icin-turkiyeye-tesekkur-etti-1073842752.html
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yunanistan, rodos, bakan, istifa, orman yangını
yunanistan, rodos, bakan, istifa, orman yangını
Orman yangınlarının sürdüğü Yunanistan'da Vatandaşı Koruma Bakanı istifa etti
17:06 28.07.2023 (güncellendi: 17:07 28.07.2023) Abone ol
Yunanistan’da Vatandaşı Koruma Bakanı Notis Mitarakis, 'kişisel nedenlerle' istifa etme kararı aldığını açıkladı.
Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Mitarakis’in istifasını kabul ettiği belirtildi. Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakan Yardımcısı Yannis Oikonomou, yeni Vatandaşı Koruma Bakanı olarak atandı.
Konuya ilişkin detaylı açıklama yapılmazken istifa kararının ülkede başta Rodos Adası olmak üzere geçen haftadan bu yana devam eden yıkıcı yangınların ardından gelmesi dikkat çekti.
Vatandaşı Koruma Bakanlığı polis, itfaiye ve sivil koruma gibi kamu güvenlik hizmetlerinden sorumlu kurum olarak görev yapıyor.