https://sputniknews.com.tr/20230728/orman-yanginlarinin-surdugu-yunanistanda-vatandasi-koruma-bakani-istifa-etti-1074118240.html

Orman yangınlarının sürdüğü Yunanistan'da Vatandaşı Koruma Bakanı istifa etti

Orman yangınlarının sürdüğü Yunanistan'da Vatandaşı Koruma Bakanı istifa etti

Yunanistan’da Vatandaşı Koruma Bakanı Notis Mitarakis, 'kişisel nedenlerle' istifa etme kararı aldığını açıkladı. 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T17:06+0300

2023-07-28T17:06+0300

2023-07-28T17:07+0300

dünya

yunanistan

rodos

bakan

istifa

orman yangını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1c/1074118329_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_bfb7d7f0ac1ba971ffd2033f0d6b278a.jpg

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Mitarakis’in istifasını kabul ettiği belirtildi. Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakan Yardımcısı Yannis Oikonomou, yeni Vatandaşı Koruma Bakanı olarak atandı.Konuya ilişkin detaylı açıklama yapılmazken istifa kararının ülkede başta Rodos Adası olmak üzere geçen haftadan bu yana devam eden yıkıcı yangınların ardından gelmesi dikkat çekti.Vatandaşı Koruma Bakanlığı polis, itfaiye ve sivil koruma gibi kamu güvenlik hizmetlerinden sorumlu kurum olarak görev yapıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230722/yunanistan-basbakani-micotakis-yangin-sondurme-destegi-icin-turkiyeye-tesekkur-etti-1073842752.html

yunanistan

rodos

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan, rodos, bakan, istifa, orman yangını