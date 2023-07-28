https://sputniknews.com.tr/20230728/nijerli-siyasetci-devrilen-devlet-baskani-bazoum-iyi-durumda-1074125927.html

Nijerli siyasetçi: Devrilen Devlet Başkanı Bazoum iyi durumda

Nijerli siyasetçi: Devrilen Devlet Başkanı Bazoum iyi durumda

Nijer'deki Adalet ve Kalkınma Vatansever Cephesi Partisi'nin lideri Mansour Elh Amani, askeri darbeyle devrilen Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un iyi... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T20:52+0300

2023-07-28T20:52+0300

2023-07-28T20:52+0300

dünya

nijerya

darbe

askeri darbe

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2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu kapsamında Sputnik'e demeç veren Amani, Nijer'de gerçekleştirilen darbedeki son durumu anlattı.Ordu tarafından devrilen Devlet Başkanı Bazoum'un iyi durumda olduğunu söyleyen Amani, durumun şu anda belirsizliğini koruduğunu anlattı.Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, askeri darbe sonrası geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.'Dünyanın dedolarizasyona ihtiyacı var'Amani, dünyada dedolarizasyon süreci yaşanması gerektiğini de söyledi.Nijerli siyasetçi, "Tüm dünya ekonomisinin tek bir para birimine bağlı olması imkansız. Çeşitlilik gerekiyor. Diğer ülkelerin ekonomik süreçte yer almasına imkan tanınmalı, diğer para birimleri de dikkate alınmalı" ifadelerini kullandı.Nijer'de doğrudan Rus ruble alamadıklarını, bunun için öncelikle ulusal para birimini euro veya dolara çevirmeleri gerektiğini kaydeden Amani, "Ülkelerin para birimleri resmen rehin alınmış durumda. Yani kararları biz almıyoruz. Nijer, başka bir para birimine veya başka bir ülkeye bağlı. Bu da ekonomiyi etkileyebilir. Biz, kesinlikle dünyada dedolarizasyon olmasından yanayız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230728/nijerde-askeri-darbe-basa-gecen-isim-belli-oldu-1074111909.html

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