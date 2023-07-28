Nijerli siyasetçi: Devrilen Devlet Başkanı Bazoum iyi durumda

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve MNG Kargo'nun satın alınması!
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Akbelen Savunucusu Işık: Orman bir vatan meselesidir
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Medya Ombudsmanı Bildirici: Bazı gazeteciler CHP’yi ‘dizayn etme’ çabası içinde
15:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ukrayna çatışması ve küresel güney
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Enflasyonda 36 puanlık ‘sapma
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
86 dk
Z RAPORU
Enflasyon tahmininde büyük artış
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Aktivist Gümüşel: Herkesi Akbelen'e çağırıyoruz, cennet ve cehennem arasındaki farkı görebilirler
09:08
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Askere gidince Eurovision'a katılamayan sanatçı
11:37
12 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Merkez Bankası'na yeni başkan yardımcıları atandı
12:45
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
E-ticaretteki önemli tüyolar!
14:05
55 dk
HAFTAYA DAİR
Ekonomideki olumsuz gidişat durdurulamıyor: Hükümet ne yapacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çin Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Merkez Bankası Boğaziçililer’e emanet
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Müzikte çığır açtı, kimsesizler mezarlığına gömüldü
20:00
8 dk
Z RAPORU
Akbelen’de CHP’lilere tepki
20:45
42 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230728/nijerli-siyasetci-devrilen-devlet-baskani-bazoum-iyi-durumda-1074125927.html
Nijerli siyasetçi: Devrilen Devlet Başkanı Bazoum iyi durumda
Nijerli siyasetçi: Devrilen Devlet Başkanı Bazoum iyi durumda
Nijer'deki Adalet ve Kalkınma Vatansever Cephesi Partisi'nin lideri Mansour Elh Amani, askeri darbeyle devrilen Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un iyi... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T20:52+0300
2023-07-28T20:52+0300
dünya
nijerya
darbe
askeri darbe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074061570_0:39:2764:1594_1920x0_80_0_0_3e0ef2f864ef0bc8fa0156b7492d526e.jpg
2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu kapsamında Sputnik'e demeç veren Amani, Nijer'de gerçekleştirilen darbedeki son durumu anlattı.Ordu tarafından devrilen Devlet Başkanı Bazoum'un iyi durumda olduğunu söyleyen Amani, durumun şu anda belirsizliğini koruduğunu anlattı.Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, askeri darbe sonrası geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.'Dünyanın dedolarizasyona ihtiyacı var'Amani, dünyada dedolarizasyon süreci yaşanması gerektiğini de söyledi.Nijerli siyasetçi, "Tüm dünya ekonomisinin tek bir para birimine bağlı olması imkansız. Çeşitlilik gerekiyor. Diğer ülkelerin ekonomik süreçte yer almasına imkan tanınmalı, diğer para birimleri de dikkate alınmalı" ifadelerini kullandı.Nijer'de doğrudan Rus ruble alamadıklarını, bunun için öncelikle ulusal para birimini euro veya dolara çevirmeleri gerektiğini kaydeden Amani, "Ülkelerin para birimleri resmen rehin alınmış durumda. Yani kararları biz almıyoruz. Nijer, başka bir para birimine veya başka bir ülkeye bağlı. Bu da ekonomiyi etkileyebilir. Biz, kesinlikle dünyada dedolarizasyon olmasından yanayız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230728/nijerde-askeri-darbe-basa-gecen-isim-belli-oldu-1074111909.html
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074061570_320:0:2445:1594_1920x0_80_0_0_3288280b7ce9834c48cf051c6fd29f63.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nijerya, darbe, askeri darbe
nijerya, darbe, askeri darbe

Nijerli siyasetçi: Devrilen Devlet Başkanı Bazoum iyi durumda

20:52 28.07.2023
© AA / AANijer'de darbe
Nijer'de darbe - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© AA / AA
Abone olTelegram
Nijer'deki Adalet ve Kalkınma Vatansever Cephesi Partisi'nin lideri Mansour Elh Amani, askeri darbeyle devrilen Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un iyi durumda olduğunu belirtti.
2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu kapsamında Sputnik'e demeç veren Amani, Nijer'de gerçekleştirilen darbedeki son durumu anlattı.

Ordu tarafından devrilen Devlet Başkanı Bazoum'un iyi durumda olduğunu söyleyen Amani, durumun şu anda belirsizliğini koruduğunu anlattı.

Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, askeri darbe sonrası geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

'Dünyanın dedolarizasyona ihtiyacı var'

Amani, dünyada dedolarizasyon süreci yaşanması gerektiğini de söyledi.

Nijerli siyasetçi, "Tüm dünya ekonomisinin tek bir para birimine bağlı olması imkansız. Çeşitlilik gerekiyor. Diğer ülkelerin ekonomik süreçte yer almasına imkan tanınmalı, diğer para birimleri de dikkate alınmalı" ifadelerini kullandı.

Nijer'de doğrudan Rus ruble alamadıklarını, bunun için öncelikle ulusal para birimini euro veya dolara çevirmeleri gerektiğini kaydeden Amani, "Ülkelerin para birimleri resmen rehin alınmış durumda. Yani kararları biz almıyoruz. Nijer, başka bir para birimine veya başka bir ülkeye bağlı. Bu da ekonomiyi etkileyebilir. Biz, kesinlikle dünyada dedolarizasyon olmasından yanayız" dedi.
Nijer'de darbe - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
DÜNYA
Nijer'de askeri darbe: Başa geçen isim belli oldu
14:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала