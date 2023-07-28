https://sputniknews.com.tr/20230728/nijerde-askeri-darbe-basa-gecen-isim-belli-oldu-1074111909.html
Nijer'de askeri darbe: Başa geçen isim belli oldu
Nijer'de askeri darbe: Başa geçen isim belli oldu
Nijer'de Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, askeri darbe sonrası geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıkladı. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T14:59+0300
2023-07-28T14:59+0300
2023-07-28T14:59+0300
dünya
nijer
mohamed bazoum
darbe
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General Tchiani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un askeri darbeyle devrilmesi sonrası geçiş yönetiminin başına geçtiği bilgisini paylaştı.Tchiani, "Kötüleşen güvelik sorunları nedeniyle askerler iktidarı ele geçirdi" ifadesini kullandı.Nijer'de Tchiani liderliğindeki askeri birlik 26 Temmuz'da darbe yaparak yönetime el koymuştu.Bir önceki lider Mahamadou Issoufou'nin 'sırdaşı' olarak bilinen Tchiani, yaklaşık 10 yıldır Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapıyordu.Tchiani, Issoufou'nun görevi 2021'deki seçimlerde Bazoum'a bırakmasının ardından da koltuğunu korumayı başarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230727/nijer-ordusundan-darbecilere-destek-1074061398.html
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nijer, mohamed bazoum, darbe
nijer, mohamed bazoum, darbe
Nijer'de askeri darbe: Başa geçen isim belli oldu
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Nijer'de Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, askeri darbe sonrası geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıkladı.
General Tchiani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un askeri darbeyle devrilmesi sonrası geçiş yönetiminin başına geçtiği bilgisini paylaştı.
Tchiani, "Kötüleşen güvelik sorunları nedeniyle askerler iktidarı ele geçirdi" ifadesini kullandı.
Nijer'de Tchiani liderliğindeki askeri birlik 26 Temmuz'da darbe yaparak yönetime el koymuştu.
Bir önceki lider Mahamadou Issoufou'nin 'sırdaşı' olarak bilinen Tchiani, yaklaşık 10 yıldır Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapıyordu.
Tchiani, Issoufou'nun görevi 2021'deki seçimlerde Bazoum'a bırakmasının ardından da koltuğunu korumayı başarmıştı.