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SON DAKİKA | Putin: Ukrayna'nın karşı saldırılarının her biri bastırıldı, hiçbir cephede başarılı olamadılar
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https://sputniknews.com.tr/20230727/nijer-ordusundan-darbecilere-destek-1074061398.html
Nijer ordusundan darbecilere destek
Nijer ordusundan darbecilere destek
Nijer Silahlı Kuvvetleri, ülkede kan dökülmemesi adına, yönetime el koyan Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurları desteklediklerini duyurdu. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
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Nijer ordusundan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin farklı unsurları arasında kan dökülmesinin önüne geçmek, Devlet Başkanı Mohamed Bazoum ve ailesinin fiziksel bütünlüğünü korumak için darbe bildirisini desteklemeye karar verdikleri belirtildi.Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) adına arabulucu olarak görevlendirilen Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un gün içinde 2 grupla da görüşmesi bekleniyor.Bazoum, dün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından alıkonulmuştu.Halk, darbeyi engellemek için sokağa çıkmış ve Bazoum'un serbest bırakılması için protesto düzenlemişti.Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Devlet Başkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı.Kendilerine 'Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)' ismini veren bir grup asker dün gece devlet televizyonundan darbe bildirisi okumuş ve yönetime el koyduklarını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230727/nijerde-darbe-girisimi-alikonulan-devlet-baskanindan-mesaj--1074041215.html
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nijer, darbe, asker, mohamed bazoum

Nijer ordusundan darbecilere destek

15:01 27.07.2023 (güncellendi: 15:02 27.07.2023)
© AA / AANijer'de darbe
Nijer'de darbe - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© AA / AA
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Nijer Silahlı Kuvvetleri, ülkede kan dökülmemesi adına, yönetime el koyan Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurları desteklediklerini duyurdu.
Nijer ordusundan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin farklı unsurları arasında kan dökülmesinin önüne geçmek, Devlet Başkanı Mohamed Bazoum ve ailesinin fiziksel bütünlüğünü korumak için darbe bildirisini desteklemeye karar verdikleri belirtildi.
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) adına arabulucu olarak görevlendirilen Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un gün içinde 2 grupla da görüşmesi bekleniyor.
Darbe girişiminin ardından askerler tarafından gözaltına alınan Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, Batı Afrika ülkesinde 'zor kazanılmış' demokratik kazanımları koruma sözü verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
DÜNYA
Nijer'de darbe girişimi: Alıkonulan Devlet Başkanı'ndan mesaj
09:57
Bazoum, dün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından alıkonulmuştu.
Halk, darbeyi engellemek için sokağa çıkmış ve Bazoum'un serbest bırakılması için protesto düzenlemişti.
Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Devlet Başkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı.
Kendilerine 'Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)' ismini veren bir grup asker dün gece devlet televizyonundan darbe bildirisi okumuş ve yönetime el koyduklarını duyurmuştu.
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