https://sputniknews.com.tr/20230727/nijerde-darbe-girisimi-alikonulan-devlet-baskanindan-mesaj--1074041215.html

Nijer'de darbe girişimi: Alıkonulan Devlet Başkanı'ndan mesaj

Nijer'de darbe girişimi: Alıkonulan Devlet Başkanı'ndan mesaj

Darbe girişiminin ardından askerler tarafından gözaltına alınan Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, Batı Afrika ülkesinde 'zor kazanılmış' demokratik... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T09:57+0300

2023-07-27T09:57+0300

2023-07-27T09:57+0300

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Nijer'de Devlet Başkanı Mohamed Bazouum, Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında alıkonulmuştu. Bugün sosyal medya hesabından açıklama yapan gözaltındaki Devlet Başkanı, "Zorluklarla elde edilen tüm kazanımlar muhafaza edilecek" dedi. Bazoum, "Demokrasiyi ve özgürlüğü seven tüm Nijerliler bunu isterdi" diye ekledi.Dışişleri Bakanı'ndan mesajKonuya ilişkin France24'e demeç veren Dışişleri Bakanı Hasooumi Massoudou, seçilmiş hükümetin 'meşru ve yasal otorite' olduğunu söyledi.Massoudou, "Yasal ve meşru güç, Nijer'in seçilmiş Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un kullandığı yetkidir" ifadelerini kullandı. Nijerli bakan, gözaltındaki liderin sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230726/nijerde-darbe-girisimi-cumhurbaskani-bazoum-alikonuldu-1074033731.html

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nijer, afrika, darbe, darbe girişimi, darbe teşebbüsü, alıkoyma