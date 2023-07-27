https://sputniknews.com.tr/20230727/nijerde-darbe-girisimi-alikonulan-devlet-baskanindan-mesaj--1074041215.html
Nijer'de darbe girişimi: Alıkonulan Devlet Başkanı'ndan mesaj
Nijer'de darbe girişimi: Alıkonulan Devlet Başkanı'ndan mesaj
Darbe girişiminin ardından askerler tarafından gözaltına alınan Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, Batı Afrika ülkesinde 'zor kazanılmış' demokratik... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T09:57+0300
2023-07-27T09:57+0300
2023-07-27T09:57+0300
dünya
nijer
afrika
darbe
darbe girişimi
darbe teşebbüsü
alıkoyma
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Nijer'de Devlet Başkanı Mohamed Bazouum, Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında alıkonulmuştu. Bugün sosyal medya hesabından açıklama yapan gözaltındaki Devlet Başkanı, "Zorluklarla elde edilen tüm kazanımlar muhafaza edilecek" dedi. Bazoum, "Demokrasiyi ve özgürlüğü seven tüm Nijerliler bunu isterdi" diye ekledi.Dışişleri Bakanı'ndan mesajKonuya ilişkin France24'e demeç veren Dışişleri Bakanı Hasooumi Massoudou, seçilmiş hükümetin 'meşru ve yasal otorite' olduğunu söyledi.Massoudou, "Yasal ve meşru güç, Nijer'in seçilmiş Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un kullandığı yetkidir" ifadelerini kullandı. Nijerli bakan, gözaltındaki liderin sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230726/nijerde-darbe-girisimi-cumhurbaskani-bazoum-alikonuldu-1074033731.html
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nijer, afrika, darbe, darbe girişimi, darbe teşebbüsü, alıkoyma
nijer, afrika, darbe, darbe girişimi, darbe teşebbüsü, alıkoyma
Nijer'de darbe girişimi: Alıkonulan Devlet Başkanı'ndan mesaj
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Darbe girişiminin ardından askerler tarafından gözaltına alınan Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, Batı Afrika ülkesinde 'zor kazanılmış' demokratik kazanımları koruma sözü verdi.
Nijer'de Devlet Başkanı Mohamed Bazouum, Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında alıkonulmuştu.
Bugün sosyal medya hesabından açıklama yapan gözaltındaki Devlet Başkanı, "Zorluklarla elde edilen tüm kazanımlar muhafaza edilecek" dedi. Bazoum, "Demokrasiyi ve özgürlüğü seven tüm Nijerliler bunu isterdi" diye ekledi.
Dışişleri Bakanı'ndan mesaj
Konuya ilişkin France24'e demeç veren Dışişleri Bakanı Hasooumi Massoudou, seçilmiş hükümetin 'meşru ve yasal otorite' olduğunu söyledi.
Massoudou, "Yasal ve meşru güç, Nijer'in seçilmiş Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un kullandığı yetkidir" ifadelerini kullandı.
Nijerli bakan, gözaltındaki liderin sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.