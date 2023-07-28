https://sputniknews.com.tr/20230728/mustafa-sarigul-akbelende-agaclarimi-keseceginize-beni-kesin-beni-1074112045.html

Mustafa Sarıgül Akbelen‘de: 'Ağaçlarımı keseceğinize, beni kesin beni'

Mustafa Sarıgül Akbelen‘de: 'Ağaçlarımı keseceğinize, beni kesin beni'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Milas'ta Akbelen Ormanı'nda açılmak istenen maden sahasına karşı çıktı ve "Ağaçlarımı keseceğinize beni kesin"... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T15:02+0300

2023-07-28T15:02+0300

2023-07-28T15:02+0300

türkiye

muğla

orman

akbelen ormanı

mustafa sarıgül

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Muğla Milas'ta bulunan Akbelen Ormanı çevresinde yaşayan bölge halkı, ormandaki çamların kesilmesine ‘sarılma’ eylemiyle yanıt vermişti.Köylülerin eylemine CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de destek verdi. Sarıgül, katıldığı TELE1 canlı yayınında ”Şunu bilmek lazım ki, doğal kaynaklarımız ne demek biliyor musunuz geçmişin mirası değil geleceğin bize emanetidir. Biz doğal kaynakları geçmişin mirası olarak değil de geleceğin emaneti olarak görmemiz lazım. Orada çoluğumuzun çocuğumuzun torunlarımızın geleceği yok ediliyor.” dedi.Ardından Sarıgül’den yeni bir video geldi. Bir ağaca sarılarak ”Ağaçlarımı kesmeyin, ağaçlarıma dokunmayın. Ağaçlarımı keseceğinize beni kesin beni, bu ağaçlara dokunmayın.” diyen Sarıgül, Akbelen Ormanı’nda köylülerin ve çevrecilerin direnişine destek verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230728/chp-lideri-kilicdaroglu-akbelende-1074110126.html

türkiye

muğla

akbelen ormanı

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muğla, orman, akbelen ormanı, mustafa sarıgül, cumhuriyet halk partisi (chp)