https://sputniknews.com.tr/20230728/chp-lideri-kilicdaroglu-akbelende-1074110126.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu Akbelen'de

CHP lideri Kılıçdaroğlu Akbelen'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, köylülerin ve çevrecilerin doğa nöbeti tuttuğu Muğla'daki Akbelen'e gitti. 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T14:24+0300

2023-07-28T14:24+0300

2023-07-28T14:24+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

akbelen ormanı

chp

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Muğla'daki Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri, 'maden sahasının ağaç kesilerek genişletilmek istenmesine' yönelik tepkilerle gündeme gelmişti.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, köylülerin termik santraller ile ilgili mücadele verdiği Akbelen'e gitti.Kılıçdaroğlu, "Sizi ve verdiğiniz mücadeleyi takip ediyorum. Buraya geliş nedenim davayı yeni öğrendiğim için değil, sizin derdinizi anlatmanıza imkan tanımak için... Benim Ankara'da konuşmamın bir önemi yok, sizin burada konuşmanız önemli." dedi."Bu ağaç, bu çam sadece sizin ağacınız değil, 85 milyonun ağacıdır." diyen Kılıçdaroğlu davanın takipçisi olacağını ve tekrar geleceğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230727/1074042170.html

türkiye

akbelen ormanı

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