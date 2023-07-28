https://sputniknews.com.tr/20230728/chp-lideri-kilicdaroglu-akbelende-1074110126.html
CHP lideri Kılıçdaroğlu Akbelen'de
CHP lideri Kılıçdaroğlu Akbelen'de
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, köylülerin ve çevrecilerin doğa nöbeti tuttuğu Muğla'daki Akbelen'e gitti. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T14:24+0300
2023-07-28T14:24+0300
2023-07-28T14:24+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
akbelen ormanı
chp
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Muğla'daki Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri, 'maden sahasının ağaç kesilerek genişletilmek istenmesine' yönelik tepkilerle gündeme gelmişti.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, köylülerin termik santraller ile ilgili mücadele verdiği Akbelen'e gitti.Kılıçdaroğlu, "Sizi ve verdiğiniz mücadeleyi takip ediyorum. Buraya geliş nedenim davayı yeni öğrendiğim için değil, sizin derdinizi anlatmanıza imkan tanımak için... Benim Ankara'da konuşmamın bir önemi yok, sizin burada konuşmanız önemli." dedi."Bu ağaç, bu çam sadece sizin ağacınız değil, 85 milyonun ağacıdır." diyen Kılıçdaroğlu davanın takipçisi olacağını ve tekrar geleceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230727/1074042170.html
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kemal kılıçdaroğlu, akbelen ormanı, chp
kemal kılıçdaroğlu, akbelen ormanı, chp
CHP lideri Kılıçdaroğlu Akbelen'de
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, köylülerin ve çevrecilerin doğa nöbeti tuttuğu Muğla'daki Akbelen'e gitti.
Muğla'daki Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri, 'maden sahasının ağaç kesilerek genişletilmek istenmesine' yönelik tepkilerle gündeme gelmişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, köylülerin termik santraller ile ilgili mücadele verdiği Akbelen'e gitti.
Kılıçdaroğlu, "Sizi ve verdiğiniz mücadeleyi takip ediyorum. Buraya geliş nedenim davayı yeni öğrendiğim için değil, sizin derdinizi anlatmanıza imkan tanımak için... Benim Ankara'da konuşmamın bir önemi yok, sizin burada konuşmanız önemli." dedi.
"Bu ağaç, bu çam sadece sizin ağacınız değil, 85 milyonun ağacıdır." diyen Kılıçdaroğlu davanın takipçisi olacağını ve tekrar geleceğini söyledi.