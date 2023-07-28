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https://sputniknews.com.tr/20230728/msb-duyurdu-askerlik-yerleri-aciklandi-1074092668.html
MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı
MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı(MSB) askerlik yerlerinin belli olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Bakanlığı, ağustos/eylül/ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu.MSB'den yapılan açıklamada, "Ağustos/eylül/ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak askerlik sevk ve celp tarihleri öğrenilebilinecek.
https://sputniknews.com.tr/20230720/msb-duyurdu-bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-1073754681.html
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milli savunma bakanlığı (msb), zorunlu askerlik, askerlik şubesi
milli savunma bakanlığı (msb), zorunlu askerlik, askerlik şubesi

MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı

11:01 28.07.2023 (güncellendi: 11:02 28.07.2023)
© AABedelli askerlik
Bedelli askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB) askerlik yerlerinin belli olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, ağustos/eylül/ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Ağustos/eylül/ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.
e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak askerlik sevk ve celp tarihleri öğrenilebilinecek.
Bedelli askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
TÜRKİYE
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
20 Temmuz, 12:40
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