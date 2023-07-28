https://sputniknews.com.tr/20230728/msb-duyurdu-askerlik-yerleri-aciklandi-1074092668.html
MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı
MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı(MSB) askerlik yerlerinin belli olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T11:01+0300
2023-07-28T11:01+0300
2023-07-28T11:02+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
zorunlu askerlik
askerlik şubesi
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Milli Savunma Bakanlığı, ağustos/eylül/ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu.MSB'den yapılan açıklamada, "Ağustos/eylül/ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak askerlik sevk ve celp tarihleri öğrenilebilinecek.
https://sputniknews.com.tr/20230720/msb-duyurdu-bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-1073754681.html
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milli savunma bakanlığı (msb), zorunlu askerlik, askerlik şubesi
milli savunma bakanlığı (msb), zorunlu askerlik, askerlik şubesi
MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı
11:01 28.07.2023 (güncellendi: 11:02 28.07.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı(MSB) askerlik yerlerinin belli olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, ağustos/eylül/ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Ağustos/eylül/ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.
e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak askerlik sevk ve celp tarihleri öğrenilebilinecek.