https://sputniknews.com.tr/20230728/msb-duyurdu-askerlik-yerleri-aciklandi-1074092668.html

MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı

MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı(MSB) askerlik yerlerinin belli olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T11:01+0300

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

zorunlu askerlik

askerlik şubesi

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Milli Savunma Bakanlığı, ağustos/eylül/ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu.MSB'den yapılan açıklamada, "Ağustos/eylül/ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak askerlik sevk ve celp tarihleri öğrenilebilinecek.

https://sputniknews.com.tr/20230720/msb-duyurdu-bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-1073754681.html

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milli savunma bakanlığı (msb), zorunlu askerlik, askerlik şubesi