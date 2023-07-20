https://sputniknews.com.tr/20230720/msb-duyurdu-bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-1073754681.html
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T12:40+0300
2023-07-20T12:40+0300
2023-07-20T12:55+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
bedelli askerlik
bedelli askerlik süresi
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Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, bedelli askerlik tutarının memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini de ifade etti.Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230720/msbden-tahil-koridoru-aciklamasi-anlasmanin-dortlu-bir-sekilde-devam-etmesinden-yanayiz-1073753023.html
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MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
12:40 20.07.2023 (güncellendi: 12:55 20.07.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira olmuştur" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, bedelli askerlik tutarının memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini de ifade etti.
Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" dedi.