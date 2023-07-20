https://sputniknews.com.tr/20230720/msb-duyurdu-bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-1073754681.html

MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T12:40+0300

2023-07-20T12:40+0300

2023-07-20T12:55+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

bedelli askerlik

bedelli askerlik süresi

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Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, bedelli askerlik tutarının memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini de ifade etti.Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230720/msbden-tahil-koridoru-aciklamasi-anlasmanin-dortlu-bir-sekilde-devam-etmesinden-yanayiz-1073753023.html

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