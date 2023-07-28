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https://sputniknews.com.tr/20230728/merkez-bankasinda-gorevden-alma-karari-yeni-atanan-baskan-yardimcilari-kimler-1074082319.html
Merkez Bankası'nda görevden alma kararı: Yeni atanan başkan yardımcıları kimler?
Merkez Bankası'nda görevden alma kararı: Yeni atanan başkan yardımcıları kimler?
Merkez Bankası'nda başkan yardımcıları değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TCMB başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T06:09+0300
2023-07-28T06:09+0300
ekonomi
merkez bankası
görevden alma
atama
resmi gazete
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda üst düzey görev değişikliği yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TCMB başkan yardımcıları Şener, Çakmak ve Duman, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri kapsamında görevden alındı.TCMB başkan yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.Fati̇h Karahan ki̇mdi̇r?Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine getirilen ekonomist Fatih Karahan ABD'de yaşıyordu.Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden mezun oldu. Pensilvanya Üniversitesi’nde ekonomi üzerine yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma ekonomisi ve mikroekonomi üzerine çalışan Karahan, 2012 yılından beri New York Merkez Bankası’na bağlı Para Politikası Araştırma Birimi bünyesindeki İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmalarında ekonomist olarak yer alıyordu.Osman Cevdet Akçay ki̇mdi̇r?Osman Cevdet Akçay, orta ve lise öğrenimini Robert Koleji’nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu olan Akçay, New York City University Graduate School and University Center’dan M.Phil ve Ph.D derecelerini aldı.Osman Cevdet Akçay, Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi de başekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar görev aldı. Araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon olan Akçay, 1961 Trabzon doğumlu.Hati̇ce Karahan ki̇mdi̇r?Hatice Karahan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede İktisat yüksek lisans eğitimini tamamladı ve doktora çalışması için ABD'ye gitti.2006 senesinde Ekonomi doktorasını yaptığı Syracuse University'de ekonomi dersleri verdi. Ayrıca Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak görev aldı.Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ders verdi ve TÜBİTAK'ta danışman oldu. 2014 senesinde makroekonomi alanında doçent oldu.TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı yapan Karahan, 2015 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nün kurucu başkanı oldu. Yeni Şafak Gazetesi'nde ekonomi ile ilgili yazıları yayınlandı.2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu danışmanı oldu.
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Merkez Bankası'nda görevden alma kararı: Yeni atanan başkan yardımcıları kimler?

06:09 28.07.2023
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© AA
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Merkez Bankası'nda başkan yardımcıları değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TCMB başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı, yerlerine yeni isimler atandı. Peki, yeni atanan başkan yardımcıları kimler?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda üst düzey görev değişikliği yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TCMB başkan yardımcıları Şener, Çakmak ve Duman, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri kapsamında görevden alındı.
TCMB başkan yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

Fati̇h Karahan ki̇mdi̇r?

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine getirilen ekonomist Fatih Karahan ABD'de yaşıyordu.
Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden mezun oldu. Pensilvanya Üniversitesi’nde ekonomi üzerine yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma ekonomisi ve mikroekonomi üzerine çalışan Karahan, 2012 yılından beri New York Merkez Bankası’na bağlı Para Politikası Araştırma Birimi bünyesindeki İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmalarında ekonomist olarak yer alıyordu.

Osman Cevdet Akçay ki̇mdi̇r?

Osman Cevdet Akçay, orta ve lise öğrenimini Robert Koleji’nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu olan Akçay, New York City University Graduate School and University Center’dan M.Phil ve Ph.D derecelerini aldı.
Osman Cevdet Akçay, Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi de başekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar görev aldı. Araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon olan Akçay, 1961 Trabzon doğumlu.

Hati̇ce Karahan ki̇mdi̇r?

Hatice Karahan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede İktisat yüksek lisans eğitimini tamamladı ve doktora çalışması için ABD'ye gitti.
2006 senesinde Ekonomi doktorasını yaptığı Syracuse University'de ekonomi dersleri verdi. Ayrıca Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak görev aldı.
Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ders verdi ve TÜBİTAK'ta danışman oldu. 2014 senesinde makroekonomi alanında doçent oldu.
TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı yapan Karahan, 2015 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nün kurucu başkanı oldu. Yeni Şafak Gazetesi'nde ekonomi ile ilgili yazıları yayınlandı.
2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu danışmanı oldu.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
TÜRKİYE
Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden alındı
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