https://sputniknews.com.tr/20230728/merkez-bankasi-baskan-yardimcilari-gorevden-alindi-1074078866.html

Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden alındı

Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden alındı. Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T00:03+0300

2023-07-28T00:03+0300

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resmi gazete

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merkez bankası

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası’nda üç isim görevden alındı, yerine yeni isimler atandı.Buna göre erkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine, Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

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