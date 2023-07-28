https://sputniknews.com.tr/20230728/merkez-bankasi-baskan-yardimcilari-gorevden-alindi-1074078866.html
Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden alındı
Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden alındı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden alındı. Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T00:03+0300
2023-07-28T00:03+0300
2023-07-28T00:21+0300
resmi gazete
türkiye
merkez
merkez bankası
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası’nda üç isim görevden alındı, yerine yeni isimler atandı.Buna göre erkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine, Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.
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resmi gazete, merkez, merkez bankası
resmi gazete, merkez, merkez bankası
Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden alındı
00:03 28.07.2023 (güncellendi: 00:21 28.07.2023) Abone ol
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası başkan yardımcıları görevden alındı. Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası’nda üç isim görevden alındı, yerine yeni isimler atandı.
Buna göre erkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine, Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.