https://sputniknews.com.tr/20230728/kurtarildilar-ama-yeniden-karaya-vurdular-daha-cok-aci-cekmemeleri-icin-balinalara-otanazi-yapildi-1074102745.html

Kurtarıldılar ama yeniden karaya vurdular: Daha çok acı çekmemeleri için balinalara ötanazi yapıldı

Kurtarıldılar ama yeniden karaya vurdular: Daha çok acı çekmemeleri için balinalara ötanazi yapıldı

Avustralya'nın güneybatı kıyısına çıkan yaklaşık 100 uzun yüzgeçli pilot balinanın yarısının ölmesinin ardından, kalan yarısı da da kurtarma çabalarına rağmen... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T13:41+0300

2023-07-28T13:41+0300

2023-07-28T13:41+0300

yaşam

balina

sürü

avustralya

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Çevre felaketi, iklim krizi tartışmaları eşiğinde yunus ve balinaların 'intihar ettiği' vakalar giderek sıklaşırken, bu kez Batı Avustralya'da kıyıya vuran 97 pilot balinadan oluşan sürünün tamamı öldü. Salı günü Albany kenti yakınındaki Cheynes Plajı'na alışılmadık şekilde birbirlerine çok yakın yüzerek yaklaşan balina sürüsü, sıradışı şekilde kalp biçiminde biraraya geldikten sonra kıyıya vurdu. Gecesinde 52 balina öldü. Ardından uzmanlarla gönüllülerin kalanları derin sulara götürme çabasının başarısızlığa uğraması üzerine 45 balinaya ötanazi yapıldı. Çabalara Güney Yarımküre'deki kış soğuğundan korunmak için dalgıç giysileri giyen 100 yaban hayatı koruma görevlisi ve 250 gönüllü katıldı. İlk başta, gönüllülerin balinaları su altında tutarak daha derinlere taşımak için yorulmadan yürüttüğü çaba başarılı görünüyordu. Ancak daha derine indirme girişiminden 45 dakika sonra balinalar tekrar kendilerini kıyıya attı. Bundan sonraki bir saat içinde balinaları muayene eden veterinerler, durumlarının hızla kötüleştiğini ve iki tanesinin öldüğünü belirledi. Gelişmeleri böyle aktaran Batı Avustralya Parklar ve Yaban Hayat Hizmetleri şöyle dedi:Batı Avustralya eyaleti hükümetine bağlı Biyoçeşitlilik ve Koruma Dairesi'nin yöneticilerinden Peter Hartley de ötanazi kararını 'inanılmaz derecede zor' diye niteledi:Cheynes Plajı'nda 9 saatten fazla suda kalan gönüllülerden Mike Conway, yaşadıklarını Facebook'ta şöyle paylaştı: Olayın kendisini 'yıktığını' belirten Conway, "Bunu asla unutmayacağız... En azından elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı söyleyebiliriz" dedi. Hartley, iç bölgelere gömmeden önce analiz için balina karkaslarından numune alacaklarını söyledi. Yaban hayat uzmanları, karaya vurmanın sürüdeki stres veya hastalığın göstergesi olabileceği tahmininde bulundu, ancak nedenlerinin büyük olasılıkla sır kalacağını belirtti.Son derece sosyal hayvanlar olan ve doğumdan itibaren sürüleriyle karmaşık ailevi ilişkiler yürüten pilot balinaların bu sürüsünün kendilerini kıyıya atmadan önce toplaşıp kalp şekli oluşturmalarının görüntüleri, dünya çapında yankı uyandırdı. Dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının balinaların kalp şekli alma görüntülerini kendilerinden talep ettiğini aktaran Hartley, sürünün davranışı, yapısı ve genetiği hakkında öğrenmeleri gereken çok şey olduğunu belirtti. Sır çözülse bile çözüm bulunup bulunamayacağı meçhul. Cheynes Plajı vakası ne ilk ne de son olacağa benziyor. Eylül 2022'de Avustralya'nın güneydoğu kıyısı açıklarındaki Tazmanya adasının ücra batı kıyısında bir sürünün karaya vurması sonucu yaklaşık 200 pilot balina öldü. Ekim 2022'de yaklaşık 500 pilot balina Yeni Zelanda'nın iki ücra sahilinde karaya vurarak öldü. Hal böyleyken, iklim krizi tartışmalarının yanısıra büyük güçlerin yeni oyun sahası Pasifik'te devasa askeri yığılma ve askeri tatbikatlarla ilgili soru işaretleri de zihinleri kurcalıyor. Son olarak 22 Ağustos'ta Avustralya'nın kuzeyinde ABD ile Avustralya'nın öncülüğünde 13 ülkeden 30 binden fazla askerin katılımıyla başlayan Talisman Sabre (Tılsımlı Kılıç) tatbikatı 4 Ağustos'a dek sürecek.

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balina, sürü, avustralya