Kuran yakma eylemlerini protesto için İsveç pasaportunu yakan Iraklı kadın ülkesine döndü

"Tüm Müslüman ve Arap ülkelerinin Kur'an-ı Kerim'i savunması lazım. Benim yaptığımı bu protestoyu tüm Müslümanların desteklemesini diliyorum. İsveç'teki pasaportumu yenileyebilirdim ama risk alarak bu eylemi yaptım. Buna üzülmüyorum da. Allah bana başka şeyler bağışlar. 17 yaşındayken gittiğim İsveç'te bir an önce ikamet izni alıp Irak'a gelip ailemi görmek istiyordum ve bunu zamanında yaptım. Ama Kur'an-ı Kerim'in yakılması kanıma dokundu ve her şeyi göze alarak Irak'a geri dönme kararı aldım. En önemlisi de üzerinde 'İsveç' kelimesi yazan resmi belgeyi yaktım ve bir daha bu ülkeye (İsveç) geri dönmek istemiyorum. Allah, Kur'an-ı Kerim'i yakanların kalbini yaksın. Kur'an'ı yakan suçlunun ülkeye getirilip cezalandırılmasını temenni ediyorum."