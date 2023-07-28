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Kuran yakma eylemlerini protesto için İsveç pasaportunu yakan Iraklı kadın ülkesine döndü
Kuran yakma eylemlerini protesto için İsveç pasaportunu yakan Iraklı kadın ülkesine döndü
Yaklaşık 7 yıldır Stockholm'de yaşayan ve Kuran'a yönelik eylemleri protesto etmek için İsveç pasaportunu yakan Iraklı Şeyma Gadban ülkesine geri döndü. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T14:23+0300
2023-07-28T14:27+0300
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'Aşkinaz' lakaplı 26 yaşındaki Şeyma Gadban, Avrupa'da artışa geçen Kuran yakma eylemleri nedeniyle gerçekleştirdiği protestonun detaylarını AA muhabirine anlattı.2015 yılında önce Türkiye'ye ardından da İsveç'e giderek yeni bir hayata başlamak istediğini dile getiren Aşkinaz, şöyle konuştu:Aşkinaz, bir süre sonra Stockholm'de oturum izni ardından da Avrupa ülkelerine seyahat edebileceği geçici İsveç pasaportu aldığını söyledi.İsveç'in başkenti Stockholm'de Kuran yakma eylemlerini bir Müslüman olarak reddettiğini vurgulayan Aşkinaz, yaşananların kendisini çok üzdüğünü dile getirdi.'En önemlisi, üzerinde 'İsveç' kelimesi yazan resmi belgeyi yaktım'"İsveç pasaportumu Kur'an-ı Kerim'i ve ülkemi savunmak için yaktım" diyen Aşkinaz, şunları kaydetti:Bundan sonraki yaşamını Bağdat'ta sürdüreceğini söyleyen Aşkinaz, yaptığı eylemden asla pişmanlık duymadığını vurguladı.Aşkinaz ayrıca İsveç'te iken 'Müslümanlara karşı ayrımcı davranışlara tanıklık ettiğini' dile getirdi.Iraklı genç kadın, İsveç'teki Kuran'a yönelik eylemleri protesto etmek için Avrupa ülkelerine seyahat edebileceği geçici İsveç pasaportunu yakmış ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından da yayınlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230726/islam-isbirligi-teskilati-olaganustu-toplaniyor-gundem-kurana-yonelik-saldirilar-1073995099.html
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isveç, avrupa, kuran, yakma, kitap yakma, eylem, protesto
isveç, avrupa, kuran, yakma, kitap yakma, eylem, protesto

Kuran yakma eylemlerini protesto için İsveç pasaportunu yakan Iraklı kadın ülkesine döndü

14:23 28.07.2023 (güncellendi: 14:27 28.07.2023)
© AA / Murtadha Al-SudaniYaklaşık 7 yıldır Stockholm'de yaşayan ve Kuran'a yapılan saldırıları protesto etmek için İsveç pasaportunu yakan Iraklı Şeyma Gadban ülkesine geri döndü.
Yaklaşık 7 yıldır Stockholm'de yaşayan ve Kuran'a yapılan saldırıları protesto etmek için İsveç pasaportunu yakan Iraklı Şeyma Gadban ülkesine geri döndü. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© AA / Murtadha Al-Sudani
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Yaklaşık 7 yıldır Stockholm'de yaşayan ve Kuran'a yönelik eylemleri protesto etmek için İsveç pasaportunu yakan Iraklı Şeyma Gadban ülkesine geri döndü.
'Aşkinaz' lakaplı 26 yaşındaki Şeyma Gadban, Avrupa'da artışa geçen Kuran yakma eylemleri nedeniyle gerçekleştirdiği protestonun detaylarını AA muhabirine anlattı.
2015 yılında önce Türkiye'ye ardından da İsveç'e giderek yeni bir hayata başlamak istediğini dile getiren Aşkinaz, şöyle konuştu:
"2015 yılında Türkiye'ye gittim ve 6 ay orada kaldım. Sonra o dönem herkes gibi Avrupa'ya göç etmek istedim ve İsveç'e deniz yolu ve otobüslerle 2 hafta sonra varabildim. Bu sürede mülteci kamplarında da kaldım. İsveç'e gitme amacım üniversite eğitimi alıp kendime iyi bir gelecek inşa etmekti."
Aşkinaz, bir süre sonra Stockholm'de oturum izni ardından da Avrupa ülkelerine seyahat edebileceği geçici İsveç pasaportu aldığını söyledi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Kuran yakma eylemlerini bir Müslüman olarak reddettiğini vurgulayan Aşkinaz, yaşananların kendisini çok üzdüğünü dile getirdi.

'En önemlisi, üzerinde 'İsveç' kelimesi yazan resmi belgeyi yaktım'

"İsveç pasaportumu Kur'an-ı Kerim'i ve ülkemi savunmak için yaktım" diyen Aşkinaz, şunları kaydetti:
"Tüm Müslüman ve Arap ülkelerinin Kur'an-ı Kerim'i savunması lazım. Benim yaptığımı bu protestoyu tüm Müslümanların desteklemesini diliyorum. İsveç'teki pasaportumu yenileyebilirdim ama risk alarak bu eylemi yaptım. Buna üzülmüyorum da. Allah bana başka şeyler bağışlar. 17 yaşındayken gittiğim İsveç'te bir an önce ikamet izni alıp Irak'a gelip ailemi görmek istiyordum ve bunu zamanında yaptım. Ama Kur'an-ı Kerim'in yakılması kanıma dokundu ve her şeyi göze alarak Irak'a geri dönme kararı aldım. En önemlisi de üzerinde 'İsveç' kelimesi yazan resmi belgeyi yaktım ve bir daha bu ülkeye (İsveç) geri dönmek istemiyorum. Allah, Kur'an-ı Kerim'i yakanların kalbini yaksın. Kur'an'ı yakan suçlunun ülkeye getirilip cezalandırılmasını temenni ediyorum."
Bundan sonraki yaşamını Bağdat'ta sürdüreceğini söyleyen Aşkinaz, yaptığı eylemden asla pişmanlık duymadığını vurguladı.
Aşkinaz ayrıca İsveç'te iken 'Müslümanlara karşı ayrımcı davranışlara tanıklık ettiğini' dile getirdi.
Iraklı genç kadın, İsveç'teki Kuran'a yönelik eylemleri protesto etmek için Avrupa ülkelerine seyahat edebileceği geçici İsveç pasaportunu yakmış ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından da yayınlamıştı.
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