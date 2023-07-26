İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor: Gündem Kuran'a yönelik saldırılar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve piyasalardaki son durum!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de yaşanan değişim mi, liderlik kavgası mı?
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kredi kartı faizleri artırıldı
12:45
50 dk
ANKARA FARKI
Lozan düşmanlarının amacı ne?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gözler Karadeniz'de
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
400 yıllık ağaç mı 4 yıllık kömür mü?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
86 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Putin görüşmesi ne zaman?
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve kira davalarında yeni dönem!
07:09
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230726/islam-isbirligi-teskilati-olaganustu-toplaniyor-gundem-kurana-yonelik-saldirilar-1073995099.html
İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor: Gündem Kuran'a yönelik saldırılar
İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor: Gündem Kuran'a yönelik saldırılar
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran ve Irak’ın önerisiyle İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İsveç ve Danimarka’da Kur'an-ı Kerim’e yönelik... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T10:52+0300
2023-07-26T10:52+0300
dünya
kuran
kuran-ı kerim
islam işbirliği teşkilatı (iit)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1c/1072963897_0:6:2049:1158_1920x0_80_0_0_10484c6d445e687c0ef36e6710956ca1.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada, İran ve Irak’ın önerisiyle İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İsveç ve Danimarka’da Kuran-ı Kerim’e yönelik gerçekleşen hakaretler nedeniyle pazartesi günü olağanüstü toplanacağını duyurdu.Kenani, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın konuya ilişkin İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin Dışişleri Bakanları ile görüştüğünü belirterek, “İslam İşbirliği Teşkilatı’na resmi toplantı talebi iletildi. Kur'an’a yönelik hakaretler nedeniyle bu olağanüstü toplantının pazartesi günü çevrim içi olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı” ifadelerini kullandı.İsveç’te 28 Haziran'da tarihinde Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Ardından Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran'ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.Geçtiğimiz hafta ise Danimarka’nın Kopenhag’daki Irak büyükelçiliği önünde Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler) isimli aşırı sağcı bir grup, Kuran-ı Kerim'in yakıldığını ve Irak bayrağının çiğnendiğini gösteren bir videoyu sosyal medyadan yayınlamıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1c/1072963897_89:0:1633:1158_1920x0_80_0_0_deb0dc1412aeeb2cfe7eddc833b7bfe4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuran, kuran-ı kerim, islam işbirliği teşkilatı (iit)
kuran, kuran-ı kerim, islam işbirliği teşkilatı (iit)

İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor: Gündem Kuran'a yönelik saldırılar

10:52 26.07.2023
© AAİsveç'te Kurban Bayramı'nda cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı
İsveç'te Kurban Bayramı'nda cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© AA
Abone olTelegram
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran ve Irak’ın önerisiyle İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İsveç ve Danimarka’da Kur'an-ı Kerim’e yönelik gerçekleşen hakaretler nedeniyle pazartesi günü olağanüstü toplanacağını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada, İran ve Irak’ın önerisiyle İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İsveç ve Danimarka’da Kuran-ı Kerim’e yönelik gerçekleşen hakaretler nedeniyle pazartesi günü olağanüstü toplanacağını duyurdu.
Kenani, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın konuya ilişkin İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin Dışişleri Bakanları ile görüştüğünü belirterek, “İslam İşbirliği Teşkilatı’na resmi toplantı talebi iletildi. Kur'an’a yönelik hakaretler nedeniyle bu olağanüstü toplantının pazartesi günü çevrim içi olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı” ifadelerini kullandı.
İsveç’te 28 Haziran'da tarihinde Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Ardından Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran'ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.
Geçtiğimiz hafta ise Danimarka’nın Kopenhag’daki Irak büyükelçiliği önünde Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler) isimli aşırı sağcı bir grup, Kuran-ı Kerim'in yakıldığını ve Irak bayrağının çiğnendiğini gösteren bir videoyu sosyal medyadan yayınlamıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала