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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230728/kucuk-gemilerin-kerc-bogazi-yakinindan-gecisi-yasaklandi-1074128395.html
Küçük gemilerin Kerç Boğazı yakınından geçişi yasaklandı
Küçük gemilerin Kerç Boğazı yakınından geçişi yasaklandı
Rusya’nın Krasnodar bölgesinin Acil Müdahale Merkezi, küçük gemilerin Kerç Boğazı’ndan ve yakınından geçişine yasak geldiğini duyurdu. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T22:13+0300
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rusya
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Krasnodar Acil Müdahale Merkezi’nin Telegram hesabından yapılan duyuruda, “Rusya Savunma Bakanlığı'nın emriyle, Temryuk bölgesinde Hroni ve Ahilleon Burnları ile Takil ve Panagia Burnu arasındaki hattın kuzeyinden ve kıyı şeridinden tüm küçük gemi ve deniz taşıtlarının geçişi yasaklandı” ifadelerine yer verildi.Kısıtlamaya tabi araçların gezi tekneleri, yelkenli tekneler, şişme botlar, kişisel deniz taşıtları, rüzgar sörfçüleri, alt tahtalar ve benzerleri olduğu kaydedildi.Yasak, sınır muhafıza servisine ve ulusal muhafız birliklerine ait araçları kapsamıyor.Ayrıca bölgede her türlü sivil hava araçlarının geçişinin de yasak olduğu anımsatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230727/hersh-biden-yonetimi-ukraynanin-kirim-koprusu-saldirilarina-teknoloji-saglayip-kritik-rol-oynadi-1074062602.html
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rusya, ukrayna, kerç boğazı
rusya, ukrayna, kerç boğazı

Küçük gemilerin Kerç Boğazı yakınından geçişi yasaklandı

22:13 28.07.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinKırım Köprüsü
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya’nın Krasnodar bölgesinin Acil Müdahale Merkezi, küçük gemilerin Kerç Boğazı’ndan ve yakınından geçişine yasak geldiğini duyurdu.
Krasnodar Acil Müdahale Merkezi’nin Telegram hesabından yapılan duyuruda, “Rusya Savunma Bakanlığı'nın emriyle, Temryuk bölgesinde Hroni ve Ahilleon Burnları ile Takil ve Panagia Burnu arasındaki hattın kuzeyinden ve kıyı şeridinden tüm küçük gemi ve deniz taşıtlarının geçişi yasaklandı” ifadelerine yer verildi.
Kısıtlamaya tabi araçların gezi tekneleri, yelkenli tekneler, şişme botlar, kişisel deniz taşıtları, rüzgar sörfçüleri, alt tahtalar ve benzerleri olduğu kaydedildi.
Yasak, sınır muhafıza servisine ve ulusal muhafız birliklerine ait araçları kapsamıyor.
Ayrıca bölgede her türlü sivil hava araçlarının geçişinin de yasak olduğu anımsatıldı.
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
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