https://sputniknews.com.tr/20230728/kucuk-gemilerin-kerc-bogazi-yakinindan-gecisi-yasaklandi-1074128395.html

Küçük gemilerin Kerç Boğazı yakınından geçişi yasaklandı

Küçük gemilerin Kerç Boğazı yakınından geçişi yasaklandı

Rusya’nın Krasnodar bölgesinin Acil Müdahale Merkezi, küçük gemilerin Kerç Boğazı’ndan ve yakınından geçişine yasak geldiğini duyurdu. 28.07.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna

kerç boğazı

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Krasnodar Acil Müdahale Merkezi’nin Telegram hesabından yapılan duyuruda, “Rusya Savunma Bakanlığı'nın emriyle, Temryuk bölgesinde Hroni ve Ahilleon Burnları ile Takil ve Panagia Burnu arasındaki hattın kuzeyinden ve kıyı şeridinden tüm küçük gemi ve deniz taşıtlarının geçişi yasaklandı” ifadelerine yer verildi.Kısıtlamaya tabi araçların gezi tekneleri, yelkenli tekneler, şişme botlar, kişisel deniz taşıtları, rüzgar sörfçüleri, alt tahtalar ve benzerleri olduğu kaydedildi.Yasak, sınır muhafıza servisine ve ulusal muhafız birliklerine ait araçları kapsamıyor.Ayrıca bölgede her türlü sivil hava araçlarının geçişinin de yasak olduğu anımsatıldı.

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