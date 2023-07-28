https://sputniknews.com.tr/20230728/kucuk-gemilerin-kerc-bogazi-yakinindan-gecisi-yasaklandi-1074128395.html
Küçük gemilerin Kerç Boğazı yakınından geçişi yasaklandı
Küçük gemilerin Kerç Boğazı yakınından geçişi yasaklandı
Rusya’nın Krasnodar bölgesinin Acil Müdahale Merkezi, küçük gemilerin Kerç Boğazı’ndan ve yakınından geçişine yasak geldiğini duyurdu. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T22:13+0300
2023-07-28T22:13+0300
2023-07-28T22:13+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
kerç boğazı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/12/1073647594_0:0:3635:2046_1920x0_80_0_0_97e97e2a7b823c5b50b39e6580858fd9.jpg
Krasnodar Acil Müdahale Merkezi’nin Telegram hesabından yapılan duyuruda, “Rusya Savunma Bakanlığı'nın emriyle, Temryuk bölgesinde Hroni ve Ahilleon Burnları ile Takil ve Panagia Burnu arasındaki hattın kuzeyinden ve kıyı şeridinden tüm küçük gemi ve deniz taşıtlarının geçişi yasaklandı” ifadelerine yer verildi.Kısıtlamaya tabi araçların gezi tekneleri, yelkenli tekneler, şişme botlar, kişisel deniz taşıtları, rüzgar sörfçüleri, alt tahtalar ve benzerleri olduğu kaydedildi.Yasak, sınır muhafıza servisine ve ulusal muhafız birliklerine ait araçları kapsamıyor.Ayrıca bölgede her türlü sivil hava araçlarının geçişinin de yasak olduğu anımsatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230727/hersh-biden-yonetimi-ukraynanin-kirim-koprusu-saldirilarina-teknoloji-saglayip-kritik-rol-oynadi-1074062602.html
rusya
ukrayna
kerç boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/12/1073647594_520:0:3251:2048_1920x0_80_0_0_48ec740b01a04ac41bd7814ffe3a7c0a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, kerç boğazı
rusya, ukrayna, kerç boğazı
Küçük gemilerin Kerç Boğazı yakınından geçişi yasaklandı
Abone ol
Rusya’nın Krasnodar bölgesinin Acil Müdahale Merkezi, küçük gemilerin Kerç Boğazı’ndan ve yakınından geçişine yasak geldiğini duyurdu.
Krasnodar Acil Müdahale Merkezi’nin Telegram hesabından yapılan duyuruda, “Rusya Savunma Bakanlığı'nın emriyle, Temryuk bölgesinde Hroni ve Ahilleon Burnları ile Takil ve Panagia Burnu arasındaki hattın kuzeyinden ve kıyı şeridinden tüm küçük gemi ve deniz taşıtlarının geçişi yasaklandı” ifadelerine yer verildi.
Kısıtlamaya tabi araçların gezi tekneleri, yelkenli tekneler, şişme botlar, kişisel deniz taşıtları, rüzgar sörfçüleri, alt tahtalar ve benzerleri olduğu kaydedildi.
Yasak, sınır muhafıza servisine ve ulusal muhafız birliklerine ait araçları kapsamıyor.
Ayrıca bölgede her türlü sivil hava araçlarının geçişinin de yasak olduğu anımsatıldı.