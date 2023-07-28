https://sputniknews.com.tr/20230728/kopekleri-besliyor-diye-darp-edilen-hamile-kadin-yedigim-dayak-yuzunden-dusuk-yaptim-1074094978.html
'Köpekleri besliyor' diye darp edilen hamile kadın: 'Yediğim dayak yüzünden düşük yaptım'
'Köpekleri besliyor' diye darp edilen hamile kadın: 'Yediğim dayak yüzünden düşük yaptım'
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oğluyla bir marketten alışveriş yapan hamile bir kadın, 'sokak hayvanlarını' beslediği gerekçesiyle darp edildi. Başından geçenleri... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T11:40+0300
2023-07-28T11:40+0300
2023-07-28T11:43+0300
türkiye
kadın
şiddet
kadına şiddet
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C.D, 17 Temmuz'da, alışveriş yapmak için oğlu ve evcil köpeğiyle gittiği market önünde darp edildi. İddiaya göre, bir esnaf C.D,'nin köpeği hakkında tehditkar konuşarak hayvana tekme attı. Yere düşen şahıs ayağa kalkarak Dursun'u darp etmeye başladı. Arbedede Dursun'un 6 yaşındaki oğlu da yaralandı. Olay sonrasında şikayetçi olan kadın, adamın ağabeyinden ölüm tehdidi aldığını söyleyerek sokağa çıkamadığını ifade etti. Kadın, "28 günlük hamileydim, yediğim dayak yüzünden düşük yaptım" dedi.'Köpeğime uçan tekme attı'Başından geçenleri anlatan C.D, “Hayvansever bir insanım, evde köpek besliyorum. Tek suçum kadın olmak ve evcil hayvan beslemek. Oğlumu markete götürürken olay gerçekleşti. Hiç tanımadığım, mahallede dönercilik yaptığını sonradan öğrendiğim bir adam, ‘Bu başıboş köpekleri nasıl besliyorsunuz' diyerek tehditkar konuştu ve köpeğime uçan tekme attı. ‘Ne yapıyorsun?' dememe kalmadan adam yere düştü. Yerden kalktı ve bana meydan dayağı attı. Tehdit ederek sokak ortasında dövdü. Oğlumu da düşürdü, kolu yarıldı” diye konuştu.'Hür Dava Partiliyiz, seni keseriz gibi tehditler savurdu'Bu olaydan sonra şikayette bulunduğunu söyleyen C.D, “Bu aralar tehdit alıyorum. Beni döven şahsın ağabeyi kapıma gelerek, ‘Biz Hür Dava Partiliyiz, seni öldürürüz, seni keseriz, parçalarını kimse bulamaz. Şikayetçi olmayacaksın' gibi tehditler savurdu. 28 günlük hamileydim, yediğim dayak yüzünden düşük yaptım. Güvenlik kamera görüntüsünü silmekle beni tehdit ettiler, hala da tehdit alıyorum. Oğlum, köpeğim ve benim psikolojim bozuldu. Korkudan dışarıya, markete gidemiyorum, can güvenliğim yok” şeklinde konuştu.Şikayetçi olmasına rağmen adamın tutuklanmadığını söyleyen C.D, “Bu adamın dışarıda kalmasını istemiyorum. Bu adam katil. Benim yerime başkasının eşi de olabilirdi. Tekme tokat dayak yedim. Düşük yaptığımı anladığımda kaldırıma oturdum, adamın oğlu da gelerek bana uçan tekme attı. Yüzün gözüm morardı. Bu adamın dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşmasını istemiyorum. Benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Kadına şiddete hayır diyorum” ifadelerini kullandı.'O adam benim için katil'“Bana bunu yapan adam başka kadınları öldürebilir” diyen kadın, “Adam ne içmişti bilmiyorum, kafası mı güzeldi onu da bilmiyorum. Ölüm tehdidi alıyorum. Çoğu insan susmamı istedi ama ben susmak istemedim. Kadınların da sesi olmak istedim. Hayvanlara eziyet edilmesine karşıyım. En azından hayvanlar sadık, duyguları var ama o adamın kesinlikle duygusu yok. Ben düşük yaptım, o adam benim için katil" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230726/esenyurtta-dovulerek-bayiltilan-kadin-sikayetci-olmadi-1073996339.html
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kadın, şiddet, kadına şiddet
kadın, şiddet, kadına şiddet
'Köpekleri besliyor' diye darp edilen hamile kadın: 'Yediğim dayak yüzünden düşük yaptım'
11:40 28.07.2023 (güncellendi: 11:43 28.07.2023) Abone ol
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oğluyla bir marketten alışveriş yapan hamile bir kadın, 'sokak hayvanlarını' beslediği gerekçesiyle darp edildi. Başından geçenleri anlatan kadın, "Ben düşük yaptım, o adam benim için katil" dedi.
C.D, 17 Temmuz'da, alışveriş yapmak için oğlu ve evcil köpeğiyle gittiği market önünde darp edildi. İddiaya göre, bir esnaf C.D,'nin köpeği hakkında tehditkar konuşarak hayvana tekme attı. Yere düşen şahıs ayağa kalkarak Dursun'u darp etmeye başladı. Arbedede Dursun'un 6 yaşındaki oğlu da yaralandı.
Olay sonrasında şikayetçi olan kadın, adamın ağabeyinden ölüm tehdidi aldığını söyleyerek sokağa çıkamadığını ifade etti. Kadın, "28 günlük hamileydim, yediğim dayak yüzünden düşük yaptım" dedi.
'Köpeğime uçan tekme attı'
Başından geçenleri anlatan C.D, “Hayvansever bir insanım, evde köpek besliyorum. Tek suçum kadın olmak ve evcil hayvan beslemek. Oğlumu markete götürürken olay gerçekleşti. Hiç tanımadığım, mahallede dönercilik yaptığını sonradan öğrendiğim bir adam, ‘Bu başıboş köpekleri nasıl besliyorsunuz' diyerek tehditkar konuştu ve köpeğime uçan tekme attı. ‘Ne yapıyorsun?' dememe kalmadan adam yere düştü. Yerden kalktı ve bana meydan dayağı attı. Tehdit ederek sokak ortasında dövdü. Oğlumu da düşürdü, kolu yarıldı” diye konuştu.
'Hür Dava Partiliyiz, seni keseriz gibi tehditler savurdu'
Bu olaydan sonra şikayette bulunduğunu söyleyen C.D, “Bu aralar tehdit alıyorum. Beni döven şahsın ağabeyi kapıma gelerek, ‘Biz Hür Dava Partiliyiz, seni öldürürüz, seni keseriz, parçalarını kimse bulamaz. Şikayetçi olmayacaksın' gibi tehditler savurdu. 28 günlük hamileydim, yediğim dayak yüzünden düşük yaptım. Güvenlik kamera görüntüsünü silmekle beni tehdit ettiler, hala da tehdit alıyorum. Oğlum, köpeğim ve benim psikolojim bozuldu. Korkudan dışarıya, markete gidemiyorum, can güvenliğim yok” şeklinde konuştu.
Şikayetçi olmasına rağmen adamın tutuklanmadığını söyleyen C.D, “Bu adamın dışarıda kalmasını istemiyorum. Bu adam katil. Benim yerime başkasının eşi de olabilirdi. Tekme tokat dayak yedim. Düşük yaptığımı anladığımda kaldırıma oturdum, adamın oğlu da gelerek bana uçan tekme attı. Yüzün gözüm morardı. Bu adamın dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşmasını istemiyorum. Benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Kadına şiddete hayır diyorum” ifadelerini kullandı.
'O adam benim için katil'
“Bana bunu yapan adam başka kadınları öldürebilir” diyen kadın, “Adam ne içmişti bilmiyorum, kafası mı güzeldi onu da bilmiyorum. Ölüm tehdidi alıyorum. Çoğu insan susmamı istedi ama ben susmak istemedim. Kadınların da sesi olmak istedim. Hayvanlara eziyet edilmesine karşıyım. En azından hayvanlar sadık, duyguları var ama o adamın kesinlikle duygusu yok. Ben düşük yaptım, o adam benim için katil" dedi.