https://sputniknews.com.tr/20230726/esenyurtta-dovulerek-bayiltilan-kadin-sikayetci-olmadi-1073996339.html

Esenyurt’ta dövülerek bayıltılan kadın şikayetçi olmadı

Esenyurt’ta dövülerek bayıltılan kadın şikayetçi olmadı

İstanbul Esenyurt’ta, bir kadını döverek bayılttığı ve kendisini görüntüleyen vatandaşları tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklanırken... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T11:18+0300

2023-07-26T11:18+0300

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türkiye

kadına şiddet

kadına yönelik şiddet

esenyurt

şikayet

gözaltı

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Esenyurt’ta D.S. isimli kadının, şiddet görmesi sonucu bayıldıktan sonra sürüklenerek bir minibüse bindirilmesini içeren görüntülerin, sosyal medyada yayılması üzerine yakalanan Şeyhmus Dağ’ın, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Hakkında 11 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Dağ’ın, tutuklanmasına karar verildi.Mağdur kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kanal D’nin haberine göre kadın, saldırganlardan şikayetçi olmadı.

https://sputniknews.com.tr/20230724/istanbulda-kadini-doverek-bayiltan-ve-11-suc-kaydi-olan-saldirgan-tutuklandi-1073908883.html

türkiye

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kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, esenyurt, şikayet, gözaltı