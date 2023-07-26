https://sputniknews.com.tr/20230726/esenyurtta-dovulerek-bayiltilan-kadin-sikayetci-olmadi-1073996339.html
Esenyurt’ta dövülerek bayıltılan kadın şikayetçi olmadı
Esenyurt’ta dövülerek bayıltılan kadın şikayetçi olmadı
İstanbul Esenyurt’ta, bir kadını döverek bayılttığı ve kendisini görüntüleyen vatandaşları tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklanırken... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T11:18+0300
2023-07-26T11:18+0300
2023-07-26T11:33+0300
türkiye
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
esenyurt
şikayet
gözaltı
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Esenyurt’ta D.S. isimli kadının, şiddet görmesi sonucu bayıldıktan sonra sürüklenerek bir minibüse bindirilmesini içeren görüntülerin, sosyal medyada yayılması üzerine yakalanan Şeyhmus Dağ’ın, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Hakkında 11 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Dağ’ın, tutuklanmasına karar verildi.Mağdur kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kanal D’nin haberine göre kadın, saldırganlardan şikayetçi olmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230724/istanbulda-kadini-doverek-bayiltan-ve-11-suc-kaydi-olan-saldirgan-tutuklandi-1073908883.html
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kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, esenyurt, şikayet, gözaltı
kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, esenyurt, şikayet, gözaltı
Esenyurt’ta dövülerek bayıltılan kadın şikayetçi olmadı
11:18 26.07.2023 (güncellendi: 11:33 26.07.2023) Abone ol
İstanbul Esenyurt’ta, bir kadını döverek bayılttığı ve kendisini görüntüleyen vatandaşları tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklanırken, kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Esenyurt’ta D.S. isimli kadının, şiddet görmesi sonucu bayıldıktan sonra sürüklenerek bir minibüse bindirilmesini içeren görüntülerin, sosyal medyada yayılması üzerine yakalanan Şeyhmus Dağ’ın, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Hakkında 11 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Dağ’ın, tutuklanmasına karar verildi.
Mağdur kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kanal D’nin haberine göre kadın, saldırganlardan şikayetçi olmadı.