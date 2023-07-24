https://sputniknews.com.tr/20230724/istanbulda-kadini-doverek-bayiltan-ve-11-suc-kaydi-olan-saldirgan-tutuklandi-1073908883.html
İstanbul'da kadını döverek bayıltan ve 11 suç kaydı olan saldırgan tutuklandı
İstanbul'da kadını döverek bayıltan ve 11 suç kaydı olan saldırgan tutuklandı
İstanbul Esenyurt'ta bir kadını döverek bayıltan, daha sonra da arabaya taşıyan saldırgan tutuklandı. Saldırganın 11 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkarken, Aile... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T14:33+0300
2023-07-24T14:33+0300
2023-07-24T14:33+0300
yaşam
kadına şiddet
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Esenyurt'ta D.S. isimli kadının, şiddet görmesi sonucu bayıldıktan sonra sürüklenerek bir minibüse bindirilmesini içeren görüntülerin, sosyal medyada yayılması üzerine yakalanan Şeyhmus Dağ'ın, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Hakkında 11 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Dağ'ın, tutuklanmasına karar verildi.Ne olmuştu?Piri Reis Mahallesi'nde önceki gün bir kişinin, döverek bayılttığı kadını yerde sürükleyerek minibüse bindirmesi ve evlerinden olayı görüntüleyerek duruma tepki gösteren vatandaşları tehdit etmesi, cep telefonu kamerasına yansımıştı.Görüntülerin, sosyal medyada yayımlanması üzerine çalışma başlatan polis, kimliğini belirlediği şüpheli Şeyhmus Dağ'ı gözaltına almıştı.
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kadına şiddet
İstanbul'da kadını döverek bayıltan ve 11 suç kaydı olan saldırgan tutuklandı
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İstanbul Esenyurt'ta bir kadını döverek bayıltan, daha sonra da arabaya taşıyan saldırgan tutuklandı. Saldırganın 11 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olaya müdahil oldu.
Esenyurt'ta D.S. isimli kadının, şiddet görmesi sonucu bayıldıktan sonra sürüklenerek bir minibüse bindirilmesini içeren görüntülerin, sosyal medyada yayılması üzerine yakalanan Şeyhmus Dağ'ın, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Hakkında 11 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Dağ'ın, tutuklanmasına karar verildi.
Ne olmuştu?
Piri Reis Mahallesi'nde önceki gün bir kişinin, döverek bayılttığı kadını yerde sürükleyerek minibüse bindirmesi ve evlerinden olayı görüntüleyerek duruma tepki gösteren vatandaşları tehdit etmesi, cep telefonu kamerasına yansımıştı.
Görüntülerin, sosyal medyada yayımlanması üzerine çalışma başlatan polis, kimliğini belirlediği şüpheli Şeyhmus Dağ'ı gözaltına almıştı.