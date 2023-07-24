https://sputniknews.com.tr/20230724/istanbulda-kadini-doverek-bayiltan-ve-11-suc-kaydi-olan-saldirgan-tutuklandi-1073908883.html

İstanbul'da kadını döverek bayıltan ve 11 suç kaydı olan saldırgan tutuklandı

İstanbul'da kadını döverek bayıltan ve 11 suç kaydı olan saldırgan tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta bir kadını döverek bayıltan, daha sonra da arabaya taşıyan saldırgan tutuklandı. Saldırganın 11 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkarken, Aile... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T14:33+0300

2023-07-24T14:33+0300

2023-07-24T14:33+0300

yaşam

kadına şiddet

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Esenyurt'ta D.S. isimli kadının, şiddet görmesi sonucu bayıldıktan sonra sürüklenerek bir minibüse bindirilmesini içeren görüntülerin, sosyal medyada yayılması üzerine yakalanan Şeyhmus Dağ'ın, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Hakkında 11 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Dağ'ın, tutuklanmasına karar verildi.Ne olmuştu?Piri Reis Mahallesi'nde önceki gün bir kişinin, döverek bayılttığı kadını yerde sürükleyerek minibüse bindirmesi ve evlerinden olayı görüntüleyerek duruma tepki gösteren vatandaşları tehdit etmesi, cep telefonu kamerasına yansımıştı.Görüntülerin, sosyal medyada yayımlanması üzerine çalışma başlatan polis, kimliğini belirlediği şüpheli Şeyhmus Dağ'ı gözaltına almıştı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

kadına şiddet