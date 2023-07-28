https://sputniknews.com.tr/20230728/kim-jong-un-ve-soygu-askeri-gecit-torenine-birlikte-katildi--1074086542.html

Kim ve Şoygu askeri geçit törenine birlikte katıldı

Kim ve Şoygu askeri geçit törenine birlikte katıldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Güneydoğu Asya ülkesinin başkenti Pyongyang'daki görkemli askeri geçit törenine birlikte... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T10:06+0300

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kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

geçit töreni

askeri geçit töreni

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Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim ve Savunma Bakanı Şoygu liderliğindeki Rus heyeti, dün gece Pyongyang'da düzenlenen bir askeri geçit törenine nezaret etti.Geçit töreni, Kore Savaşı'nı (1950-1953) sona erdiren ateşkesin (Zafer Günü) 70. yıldönümünü kutlamak için düzenlendi. Kuzey Kore'nin Hwasong-17 ve katı yakıtlı Hwasong-18 kıtalararası balistik füzelerinin yanı sıra, insansız hava araçları tören sırasında üstten uçuş gerçekleştirdi.Ayrıca, askeri geçit törenine Çin'den üst düzey bir delegasyon da katılım gösterdi. Şoygu ve Kim'in Pyongyang'da iki ülke arasındaki taktik ve stratejik savunma işbirliğinin geliştirilmesini görüştükleri belirtildi.

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