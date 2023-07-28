https://sputniknews.com.tr/20230728/kim-jong-un-ve-soygu-askeri-gecit-torenine-birlikte-katildi--1074086542.html
Kim ve Şoygu askeri geçit törenine birlikte katıldı
Kim ve Şoygu askeri geçit törenine birlikte katıldı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Güneydoğu Asya ülkesinin başkenti Pyongyang'daki görkemli askeri geçit törenine birlikte... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T10:06+0300
2023-07-28T10:06+0300
2023-07-28T10:22+0300
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askeri geçit töreni
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Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim ve Savunma Bakanı Şoygu liderliğindeki Rus heyeti, dün gece Pyongyang'da düzenlenen bir askeri geçit törenine nezaret etti.Geçit töreni, Kore Savaşı'nı (1950-1953) sona erdiren ateşkesin (Zafer Günü) 70. yıldönümünü kutlamak için düzenlendi. Kuzey Kore'nin Hwasong-17 ve katı yakıtlı Hwasong-18 kıtalararası balistik füzelerinin yanı sıra, insansız hava araçları tören sırasında üstten uçuş gerçekleştirdi.Ayrıca, askeri geçit törenine Çin'den üst düzey bir delegasyon da katılım gösterdi. Şoygu ve Kim'in Pyongyang'da iki ülke arasındaki taktik ve stratejik savunma işbirliğinin geliştirilmesini görüştükleri belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230727/soygu-ile-kim-pyongyangda-bir-araya-geldi-1074043278.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, geçit töreni, askeri geçit töreni
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, geçit töreni, askeri geçit töreni
Kim ve Şoygu askeri geçit törenine birlikte katıldı
10:06 28.07.2023 (güncellendi: 10:22 28.07.2023) Abone ol
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Güneydoğu Asya ülkesinin başkenti Pyongyang'daki görkemli askeri geçit törenine birlikte katıldı.
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim ve Savunma Bakanı Şoygu liderliğindeki Rus heyeti, dün gece Pyongyang'da düzenlenen bir askeri geçit törenine nezaret etti.
Geçit töreni, Kore Savaşı'nı (1950-1953) sona erdiren ateşkesin (Zafer Günü) 70. yıldönümünü kutlamak için düzenlendi.
Kuzey Kore'nin Hwasong-17 ve katı yakıtlı Hwasong-18 kıtalararası balistik füzelerinin yanı sıra, insansız hava araçları tören sırasında üstten uçuş gerçekleştirdi.
Ayrıca, askeri geçit törenine Çin'den üst düzey bir delegasyon da katılım gösterdi.
Şoygu ve Kim'in Pyongyang'da iki ülke arasındaki taktik ve stratejik savunma işbirliğinin geliştirilmesini görüştükleri belirtildi.